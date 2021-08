Diablos Rojos del México, Acereros de Monclova, Toros de Tijuana y Pericos de Puebla, tres clubes que alcanzaron la Serie de Zonas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), son vanguardistas en el uso de las estadísticas, la recolección de datos y sistemas de reconocimiento de pitcheo, herramientas que se comenzaron a usar hace 15 años en las Grandes Ligas y que recientemente están marcando la pauta en México.

Antes de la pandemia, los presidentes de los equipos ponían sobre la mesa la importancia de incorporar la estadística en mayor medida para potencializar el desempeño deportivo, sin embargo, luego de la crisis económica por el covid-19, los sistemas de recolección de estadísticas avanzadas no son una prioridad, pues suponen una inversión arriba del medio millón de pesos.

Tadeo Varela, analista deportivo de Mariachis de Guadalajara, explicó a El Economista que para la obtención de estadísticas para la novena, hace uso de los registros de los anotadores oficiales y stringers, datos que se registran en el sistema Game Day, que es el mismo que usan las Grandes Ligas y las Ligas Menores y que despliega información tan específica como los swings, los contactos o los golpeos.

“Game Day es el principal encargado de la recopilación estadística de la LMB, básicamente todo lo que está ocurriendo en el juego se va anotando y los equipos van haciendo uso de ese sistema para extraer la información que ellos necesitan del análisis de los juegos”.

Las principales ligas del mundo, como la Major League Baseball (MLB), adicionalmente, cuentan con sistemas de captación de video y radares que ofrecen métricas más avanzadas como la velocidad de salida, velocidad de pelota o la rotación de esta misma.

En México, la incorporación de sistemas más allá del Game Day es un proceso en transición. Acereros, Diablos y más recientemente Pericos de Puebla son las novenas que han podido implementar sistemas de reconocimiento de pitcheo, como FlightScope, a sus prácticas: “Depende del presupuesto del equipo es hasta donde llega la obtención de la data”, añadió Varela.

El especialista en sabermetría y también economista, estima que alrededor de la mitad de los equipos de la LMB ya cuentan con personal de análisis estadístico, una tendencia que comenzó hace aproximadamente seis años en nuestro país. Uno de esos equipos son los Diablos Rojos del México, quienes por recomendación de Varela contrataron al experto Octavio Hernández en 2018 para dirigir el análisis de datos de la novena escarlata.

Aunque los Diablos Rojos son considerador son un equipo considerado a la vanguardia en el uso de los datos estadísticos y han podido sumar herramientas como FlightScope, Hernández, jefe departamento de sabermetría, explicó que la Liga aún se encuentra más de una década por detrás de los grandes exponentes del beisbol mundial, principalmente por un tema económico.

“Desde que llegó TrackMan o Statcast el análisis avanzado explotó, nosotros no estamos ni cerca de eso, pero estamos incorporando por lo menos algunas cosas que tenían Grandes Ligas hace 15 años aproximadamente, que es cuando incorporan el sistema de reconocimiento de pitcheo que se llama PITCHf/x alrededor del 2007. Una de las cosas que motiva a emular el mundo del beisbol es que ellos fueron muy transparentes en ese proceso, esa información es de acceso público”.

Sin embargo, la facilidad de contar con un departamento físico de estadísticas en el beisbol mexicano aún no es una realidad. Hernández explicó que sólo unos afortunados pueden tener a una sola persona trabajando en la estadística avanzada, en otros equipos los especialistas son multitarea y no se dedican exclusivamente a esta tarea. Héctor Verganzo, coordinador de estadísticas en Acereros de Monclova, explicó que en algunos equipos de la LMB como el suyo o Toros de Tijuana tienen a un responsable del área de análisis de datos y a un ayudante, aunque no existe un punto de comparación con las Grandes Ligas, donde hay entre 15 y 30 especialistas trabajando en ello.

“Que podamos crecer en el futuro es una posibilidad. Lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años es que los coaches, los managers, la gerencia deportiva se apoya un poco más que en el pasado en estos reportes y conclusiones porque se acostumbran a manejar más información y eso te da la posibilidad de tomar mejores decisiones o, por lo menos, decisiones que tengan más probabilidades de éxito”, puntualizó el especialista de los Diablos.

Dado que la incorporación de los modelos estadísticos es algo que tiene menos de seis años en el beisbol mexicano, Varela agregó que los especialistas han tenido que ‘picar piedra’: “No todos los managers le prestan tanta atención a estas tendencias y muchos de los gerentes deportivos son de la vieja escuela y se guían mucho por su instinto, pero sí hay organizaciones que se basan en proyecciones, en estos nuevos modelos para tomar sus decisiones”.

Más allá del ámbito del beisbol profesional o del acceso a una infraestructura, los expertos en estas áreas se han formado de manera autodidacta, actualmente la LMB cuenta con especialistas en sabermetría como Héctor Verganzo (Acereros), David Velázquez (Algodoneros), el estadounidense Mike Mcdonald (Toros) Juan Beltrán (Toros) y los venezolanos Tadeo Varela (Mariachis), Octavio Hernández (Diablos), Ángel Cuevas (Tecolotes) y Wilmer Reina (Pericos), aunque muchos de ellos se formaron en las áreas socioeconómicas o de las humanidades, como la Economía y Comunicación, su pasión por el deporte fue la que los llevó a profundizar en esta nueva ciencia.

“Lo que aprendí de sabermetría lo aprendí en un curso de la Universidad de Bostón y aparte leyendo muchísismo. Yo estudié economía y tengo un poquito de nociones de sistemas, sé programar data y a partir de ahí he desarrollado todas mis cosas. No hay algo que te enseñe, como tal, sabermetría”, dijo Verganzo.

