El revés a una mano es la especialidad de la raqueta de Fernanda Contreras. Es una técnica natural a la que le ha dedicado disfrute, metodología y apuntes en libretas, que podrían revelar muy bien las ideas detrás de cada golpe que ha arrojado puntos a favor en su vida tenística, que inició formalmente en la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, y hoy, vive su primera experiencia de Grand Slam en París.

Sólo cinco tenistas mexicanas han conseguido entrar al cuadro principal de Roland Garros y Fernanda a sus 24 años logró que la espera no fuera tan larga, pues en el 2020, Renata Zarazúa acabó con una ausencia de 20 años sin una raqueta femenil tricolor en un torneo Gran Slam.

Fernanda que ahora se encuentra en el lugar 225 del ranking mundial, durante el partido de su debut y triunfo ante la húngara Panna Udvardy, dejó evidencia de su proceso de trabajo. En las pausas del partido, se sentaba en la banca para confiar su análisis a una libreta. Escribir es para ella más que anotar ideas, es su personalidad y creatividad plasmada en un libro de más de 300 páginas que habla sobre mitología griega y pronto, podrá publicar.

“Fernanda está escribiendo un libro, ya he leído la mitad y me faltan 300 más. Cuando nos vinimos a vivir a Estados Unidos (agosto del 2011) su coach Christo Van Rensburg le inculcó escribir en una libreta respuestas a ¿Qué hizo en el entrenamiento? ¿Qué le puede ayudar en el partido?, es como una agenda. Cuando empezó a hacer sus apuntes, sus rivales en la cancha se burlaban de ella, porque sacaba su cuaderno, pero a ella no le importaba y veo que lo seguirá haciendo. Es algo tan personal, solo ella sabe qué está pasando en la libreta”, cuenta a El Economista, su padre Javier Contreras.

Fernanda desde Francia, le envió a su papá una foto de su visita al Museo de Louvre, se encuentra junto a su hermana Magda y al fondo, se ve La Gioconda (Mona Lisa). Javier y el abuelo Francisco Contreras llevan en el ADN el tenis, ambos representaron a México en la Copa Davis, y "Pancho" Contreras, fue semifinalista de dobles mixtos de Wimbledon en 1958.

