“Los sueños se hacen realidad”, fueron las palabras del patinador artístico mexicano Donovan Carrillo al salir de la pista de hielo del Estadio Nacional de Beijing, en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno. Los jueces le otorgaron una calificación de 79.69 puntos en el programa corto, con ello, aseguró su lugar en la final del programa libre que se realizará el miércoles a las 19:30 horas. Los siguientes temas musicales que interpretará en la pista será un mix compuesto por: Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin.

El jalisciense es el único latinoamericano de la prueba y se presentó al ritmo la música de Carlos Santana con el tema Black Magic Woman. Realizó los saltos de four toe, triple axel y triple lutz combinado con triple toe. El traje con el que compitió en el programa corto fue un leotardo negro con vivos en dorado creado por el diseñador mexicano Edgar Lozzano. Contiene 17,000 piedras Swarovksi, todas colocadas a mano.

¡Donovan Carrillo ����⛸️ a la final del #PatinajeArtístico! ✅Primer mexicano en competir en patinaje artístico en 30 años. ✅Sumó 79.69 puntos. ✅Clasificó a la final. Entérate más �� https://t.co/a8g0QdCyfU#Beijing2022 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/jGY9lEfLop — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 8, 2022

La puntuación obtenida es su récord y dejó atrás su marca más alta obtenida en septiembre de 2021 en el Clásico Internacional Estadounidense de Patinaje Artístico (77.48).

Donovan de 22 años de edad avanzó entre los mejores 24 patinadores de 30 evaluados por el jurado y sólo con su participación, rompió una sequía de 30 años sin un mexicano compitiendo en esta disciplina.

Foto: Reuters

Los últimos patinadores artísticos sobre hielo que representaron a México en una justa invernal fueron Ricardo Olavarrieta y Mayda Navarro en Albertville, Francia en 1992.

