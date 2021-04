Con mucha pasión, dedicación y muchas ganas de jugar y demostrar de qué está hecho, el recién creado equipo de liga mayor de las Panteras Siglo 21, pertenecientes al Grupo Educativo Siglo 21, está listo para debutar en el próximo torneo de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), que hasta el momento se realizará el siguiente otoño. Su Head Coach, Mario Ramos Sánchez nos habló de cómo se han preparado y los objetivos que tienen para este equipo que tiene mucho potencial.

“Creo que el futbol americano siempre me ha seguido”

Cuando era niño Mario Ramos jugó FBA infantil en el extinto club Panteras de Coacalco, Estado de México. Posteriormente jugó con los Jaguares de Coacalco en juvenil y los Aztecas de Villa de las Flores. En 1999, ya en la preparatoria, entró a jugar dos años de liga intermedia con los Centinelas de Guardias Presidenciales, donde también jugó en liga mayor hasta el año 2005, cuando terminó su elegibilidad. Fue quarterback, linebacker y tackle defensivo.

Cuando estaba en Centinelas, Mario ya coacheaba ligas infantiles, juveniles e intermedias dentro del mismo equipo. Sin embargo, aunque adoraba jugar FBA y obtuvo mucho aprendizaje y una excelente carga de valores del deporte estudiantil, no tenía planeado convertirse en entrenador. Estudió Gastronomía y quería dedicarse a la cocina. Vivió un tiempo en Denver, Colorado y trabajó en un restaurante. Un día se topó con un equipo semi profesional de FBA llamado Colorado Wolf Pack. “Me puse a ver la práctica, me invitaron a jugar y estuve con ellos del 2006 al 2011. Mi experiencia fue muy agradable como jugador y como trabajador porque siempre me trataron muy bien”.

Cuando regresó a vivir a México unos amigos lo invitaron a jugar nuevamente en Centinelas en la categoría Master y cerca del año 2015 se crearon los Novatos Veteranos con quienes también participó.

Las Panteras Siglo XXI: una nueva faceta

Mario siguió con su proyecto de vida como chef y continuó jugando hasta que en el año 2018 lo buscó Joaquín “Cobra” Juárez, quien también jugó en Centinelas, y era el entrenador en jefe de las Panteras del Grupo Educativo Siglo 21. Lo invitó a formar parte del staff como coordinador defensivo. “Al principio yo decía “sí me interesa” pero no sabía a qué nivel; nunca me planteé ser entrenador, sobre todo porque en el país no es tan fácil solo ser coach, hay que reinventarse y tener otras opciones para poder sustentar los gastos”. Añadió que desde que llegó a entrenar a las Panteras quedó encantado con el equipo y la forma de trabajar del staff. Cabe destacar que en este tiempo las Panteras solo contaban con categorías juvenil e intermedia.

Dos años después, en 2020, el coach Juárez sale del equipo y Ramos, quien ya estaba bastante familiarizado con el trabajo que se estaba realizando, es promovido como Head Coach con la convicción de hacer la diferencia, no solo como la cabeza de las Panteras, sino también para aportar algo a la sociedad.

Surge la Liga Mayor

De acuerdo con el coach Ramos, uno de los personajes que más admira es al Lic. Manuel Alonso Zarza, Director Deportivo de Grupo Educativo Siglo 21 y quien es “el encargado de hacer realidad el sueño de las Panteras y su máximo impulsor. El Lic. Zarza construyó el campo de juego, ha puesto fondos y ha absorbido gastos para que el programa de futbol americano crezca y avance”. Aunado a eso, él y el coach Mario Ramos comparten el mismo interés de cambiar el entorno y a la sociedad. Gracias a eso hoy en día cuentan con muchos jugadores y un grupo de entrenadores comprometidos con el programa y con la Institución.

Han trabajado duro para ganar campeonatos como el que obtuvieron con la liga juvenil en el torneo de otoño de ONEFA en 2019, donde vencieron a los Toros Salvajes de Chapingo. Con la intermedia en OFAMO jugaron una final muy reñida contra el Colegio Militar en la que se fueron a siete tiempos extra, y aunque no ganaron, los chicos demostraron su temple y entendieron que el momento de crecer había llegado.

Fue entonces que Ramos, junto con el Lic. Zarza y el Director de Actividades Deportivas y Cultura, el Lic. Alfredo Vázquez Staines decidieron crear la liga mayor de las Panteras. La pandemia frenó su estreno como miembros de la ONEFA pero están ansiosos de debutar próximamente. Actualmente, cuentan con 120 jugadores, de los cuales aproximadamente el 65% son estudiantes del Grupo Educativo Siglo 21 y se espera que en un par de años se llegue al 100%. Asimismo, pronto lanzarán la liga infantil. Las Panteras Siglo 21 tienen también un grupo de chicas universitarias que juegan FBA y el coach Ramos las llama “Equipadas” porque cuentan con todo lo necesario para jugar americano de manera tradicional. Además tienen cinco categorías de Flag Futbol que se ubican dentro de las mejores del país.

Un programa que busca mejorar la calidad de vida de sus jugadores

El coach Ramos considera que el deporte debe ayudar a los niños y sacarlos de la calle, “si ponemos nuestro granito de arena y ayudamos a que cada niño se enamore del deporte, habrá un delincuente menos en la calle y un joven más que terminará una carrera”. Aseguró que su misión principal es cambiar el entorno.

Ahora con la pandemia, es importante estar pendiente del estado físico y emocional de los jugadores, y Mario Ramos es muy consciente de ello, por eso, junto con su staff de entrenadores, no han quitado la atención de los chicos para evitar que se desanimen o que se sientan ansiosos. Los alientan a entrenar desde su casa practicando un sistema de acondicionamiento físico que crearon para ellos, y a que no dejen de atender sus clases. Los incentivan a aprender algo nuevo, a leer, a investigar temas que sean de apoyo para sus materias. “Hoy más que entrenarlos, hay que convencerlos de seguir haciendo ejercicio, pero cuando los muchachos creen en ti, confían en ti y lo demás es más fácil.” Ramos señaló que ahora que estamos en pandemia los atletas están muy olvidados y sugirió prestarles más atención a los niños y jóvenes deportistas que están lidiando con el estrés del encierro.

La ONEFA está organizando torneos atléticos en los que todos los equipos están jugando entre sí. Las Panteras ya jugaron contra los Frailes del Tepeyac el pasado 9 de abril y el próximo 16 de abril jugarán contra Borregos Toluca.

Con respecto al regreso a los torneos presenciales, Mario Ramos desea que se pueda hacer de manera responsable, sin poner en riesgo la salud de los jugadores, entrenadores o familiares. Es consciente de que todo depende del semáforo epidemiológico “creo que es más importante salvar vidas que regresar al campo; sé que llegará el momento idóneo para regresar”. Precisó que hay que hacer caso a las autoridades gubernamentales responsables de dictar qué se puede y qué no se puede hacer.

¿Qué le falta al FBA en México?

El coach Ramos cree que al deporte de las tackleadas en nuestro país le falta unidad y aseguró que todos, sin importar el equipo, el grupo al que pertenezcan o si son instituciones públicas o privadas, deben prepararse más, sumar más y dejar de quejarse porque todos tienen algo bueno qué aportar. “Creo que necesitamos ser un equipo que se llame Futbol Americano en México. Todos seríamos más fuertes en nuestro deporte siendo uno, velando por el interés y bienestar de los jugadores. Creo que la Federación de Futbol Americano y la ONEFA están haciendo un buen trabajo, pero se necesita el apoyo de todos” enfatizó. También reconoció que el FBA sí ha avanzado en muchas aristas y cree que en un futuro podrá consolidarse como el deporte insignia de México.

Para finalizar, el coach Ramos le dice a todos los niños y jóvenes que los sueños se cumplen cuando se trabaja con el corazón, que tengan en mente a sus sueños porque no existen los imposibles; que no se dejen derrotar, que sean buenos ciudadanos, que tengan paciencia y que sigan poniéndose a salvo.

ONEFA / Tanya Peláez Ramírez