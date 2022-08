El azar de la Champions pone en jaque al Liverpool y Manchester City; y reencuentra al Bayern y Barcelona

Todos los equipos ingleses parecen una buena apuesta para progresar, mientras que el Bayern de Múnich será una prueba del regreso del Barcelona a la élite. El equipo culé tendrá que navegar otro duro grupo en la Champions League y buscar que no se repita otro naufragio en la fase de grupos por segundo año seguido, tras la salida de Lionel Messi al Paris Saint-Germain.

Los azulgranas también se cruzaron con el Bayern en la anterior edición, en la que el club alemán se impuso 3-0 en ambos partidos. El gigante español finalizó tercero y no se clasificó a la etapa de eliminación directa.

El equipo de Xavi Hernández se ha reforzado con todo para este año a pesar de los problemas financieros que le han complicado registrar nuevos jugadores o retenerles. Uno de los fichajes es el de Robert Lewandowski, ex del Bayern, por lo que el artillero se topará contra sus ex compañeros.

“Es tremendo que vamos a enfrentar al Barcelona con Robert Lewandowski”, dijo el delantero del Bayern Thomas Müller, compañero del polaco durante ocho años.

El secretario técnico del Barcelona, Jordi Cruyff, expresó alivio de que los campeones de Alemania no contarán a Lewandowski.

“Es la parte positiva. Lewy está con nosotros. Los últimos partidos contra ellos han sido complicados pero nos hemos reforzado y somos otro equipo. Estamos preparados para competir de tú a tú contra el Bayern”, dijo Cruyff.

El Inter es otro equipo con estirpe de campeón europeo, en un grupo que acumula un total combinado de 14 Copas de Europa. El Viktoria Plzen de la República Checa completa el Grupo C.

Dueño de una cifra récord de 14 títulos, el Real Madrid saldrá en busca de otro trofeo y tendrá como rivales de grupo a Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic.

Shakhtar no podrá jugar en Ucrania debido a la invasión de Rusia, por lo que será “local” en Varsovia en la vecina Polonia. La UEFA ha vetado a todos los clubes rusos de sus competiciones.

Messi intentará por segundo año darle la primera Copa de Europa al Paris Saint-Germain, que acabó en un grupo con dos ex campeones, Juventus y Benfica, además del Maccabi Haifa.

Tras haber fichado con el Manchester City para esta temporada, el astro noruego Erling Haaland se reencontrará con su exclub, el Borussia Dortmund, en un grupo que también incluye a Sevilla y Copenhague.

Liverpool fue colocado en el Grupo A , emparejados con AFC Ajax, Napoli y Glasgow Rangers. El entrenador de los Reds Jürgen Klopp declaró su entusiasmo por liderar a su equipo una vez más en la principal competencia de clubes de Europa.

"Todos los clubes tienen calidad, todos tienen pedigrí y diría que todos tienen una oportunidad. Lo bueno es que nosotros también, así que tiene sentido para nosotros esperar el desafío e intentarlo. No pedimos ningún favor y no nos han dado ninguno, pero esta no es una competencia en la que puedes buscar formas fáciles porque el estándar siempre es increíblemente alto".

Carlo Ancelotti, Entrenador del Año de la UEFA

El entrenador del Real Madrid de 63 años, ha superado con creces a Jürgen Klopp y Josep Guardiola y ahora se convierte en el primer ganador no alemán de un premio que cumple su tercera edición. El premio al entrenador del año se anunció durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

El italiano regresó al club el pasado verano y ganó la Liga española antes de convertirse en el primer entrenador en ganar la Copa de Europa/Champions League por cuarta vez tras llevar al Madrid a la gloria en la final de 2022 en París.

El top seis:

Carlo Ancelotti (Real Madrid) Jürgen Klopp (Liverpool) Josep Guardiola (Manchester City) Oliver Glasner (Eintracht de Frankfurt) Unai Emery (Villarreal) José Mourinho (Roma)

Benzema y Putellas, los Jugadores del Año

Karim Benzema era el favorito para llevarse el galardón en la categoría masculina tras sumar 15 goles en la Champions League y llevar al Real Madrid a incrementar su récord con su décimo cuarto título europeo.

Alexia Putellas ganó por segundo año consecutivo el premio a la mejor jugadora, tras llevar al campeón defensor Barcelona a la final de la Champions. El Barça perdió la final ante el Lyon.

"Sus 15 goles, incluyendo el récord de diez goles en la fase eliminatoria, le permitieron liderar la clasificación de goleadores de la Champions, y sus 27 goles en la Liga también fueron un récord", subrayó la UEFA.

Sobre la Jugadora del año, la UEFA indicó: "La campaña más prolífica de su carrera en el club azulgrana, con 34 goles, sirvió para que su equipo ganara un nuevo título español y llegara a otra final de la UEFA Women's Champions League".

deportes@eleconomista.mx