La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) celebrará el US Open de este año sin público por el brote de Covid-19, aunque algunos de los mejores jugadores del circuito han expresado reparos sobre su asistencia al torneo.

Forbes, que citó fuentes no identificadas, dijo que se espera que la ATP y la WTA, que dirigen el circuito masculino y femenino, aprueben un plan para que el evento se desarrolle del 31 de agosto al 13 de septiembre en Nueva York.

Los acuerdos entre la USTA y los dos circuitos están casi sellados, dijo una fuente a Forbes. ESPN, que citó a una fuente cercana al plan, informó por su parte que el organismo sólo espera luz verde de los funcionarios de salud.

El torneo se realizaría sin periodistas ni fans y se duda de la presencia de grandes figuras. Los dos primeros puestos de los circuitos (Novak Djokovic/Rafael Nadal y Ashleigh Barty/Simona Halep) tienen inquietudes sobre el torneo, igual que Serena Williams, quien está a un título de igualar a Margaret Court en trofeos de Grand Slam (24).

“Las reglas que nos dijeron que tendríamos que respetar para estar allí, para jugar, son extremas”, declaró Djokovic a la televisora Prva de Serbia. “No tendríamos acceso a Manhattan, tendríamos que dormir en hoteles en el aeropuerto para hacernos la prueba dos o tres veces por semana. Quieren que el torneo siga adelante a cualquier costo por razones económicas, lo que entiendo. Pero la pregunta es, ¿cuántos jugadores están dispuestos a aceptar esos términos?”.

El torneo masculino podría quedarse sin tres de los cuatro primeros del ranking de la ATP ya que, además de las preocupaciones de Djokovic y Nadal, Roger Federer (4) no estará en acción durante el 2020 tras someterse a una cirugía de rodilla.

“No puedo esperar para volver y jugar, pero primero debemos asegurarnos que sea seguro hacerlo, no solo para mí sino para mi equipo”, dijo Ashleigh Barty a periodistas en Australia. “Entiendo que los torneos están ansiosos, pero mantener a todos seguros debe ser la prioridad”, agregó para AP.

La USTA perdería mucho dinero si se cancela el torneo debido a la pandemia. La asociación informó un poco más de 380 millones de dólares en ingresos del US Open en 2018 y pagó 53 millones en compensación de jugadores, lo que representa aproximadamente el 14% del total, informó el Times en 2018.

“La USTA obviamente no tiene el lujo que Wimbledon tenía, que era un seguro pandémico. Por lo tanto, van a perder una enorme cantidad de dinero si no se juega el US Open”, señaló Rennae Stubbs de ESPN.

De acuerdo con el ESPN Coronavirus Lockdown Fan Study, el 65% de 1,004 aficionados adultos al deporte están a favor de las arenas sin fans en el regreso de las competencias. El estudio lo hicieron ESPN Research & Insights y Global Strategy Group del 17 al 20 de abril y lo publicaron los primeros días de mayo. El 67% de los participantes esperaba el regreso de los deportes para sentirse normal de nuevo en la pandemia.

En una encuesta realizada por Morning Consult, el 41% esperaba el regreso del deporte tan pronto como sea posible, aunque los inmuebles estén sin público. Estos resultados se publicaron a finales de mayo.

