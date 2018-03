Son 741,506 dólares, en promedio, los que puede ganar un golfista durante una de las fechas del PGA European Tour (EPGA), pero, si opta por disputar una del PGA Tour, obtendría en promedio el doble. En el caso de la gira estadounidense, el ganador de un torneo obtiene 18% de la bolsa, mientras que la proporción en la europea es de 16.67% y el resto del dinero se reparte entre los demás 69 jugadores.

Los golfistas mencionan, entre las ventajas de disputar la gira estadounidense, que la competencia es mayor, los campos son más demandantes, los premios son mayores y menores las distancias que se recorren.

El golfista irlandés Paul Dunne indica que en la gira europea conocen más naciones. En cambio, en el torneo estadounidense, “es más difícil, porque están los mejores jugadores”. El jugador de 25 años ocupa el sitio 111 en el European Tour y el 86 en el ranking mundial.

De las 48 fechas que tiene el calendario de la presente temporada del PGA Tour, son siete las que se desarrollan fuera de territorio estadounidense. En el caso de las cuatro fechas del World Golf Championship (WGC), una se disputa en China y la otra en México, que inició.

Para el italiano Francesco Molinari, “el estándar de los campos es un poco más alto, son campos más exigentes (...) En el PGA Tour hay más jugadores de nivel muy alto y es más difícil de pasar cortes, de hacer top 10 y de ganar también”. El originario de Turín, Italia, ocupa el sitio 178 en el ranking de la FedEx Cup. En total, ha disputado 112 torneos y en 16 ocasiones terminó entre las primeras 10 posiciones.

Mientras que en el European Tour ocupa la posición 18 en la lista de ganancias, con un acumulado de 20.8 millones de dólares. Francesco tiene un total cuatro victorias en su carrera, en 306 torneos disputados. “La ventaja del tour europeo es estar cerca de casa de muchos torneos, pero al mismo tiempo viajas a sitios como Australia, Dubai, Sudáfrica, en cambio en el tour estadounidense se viaja mucho menos”, dijo.

La gira europea tiene presencia en 30 naciones, incluyen a los continentes de Asia, África y Oceanía. Así, de 47 fechas, la mitad se realiza en países de Europa.

El español Jorge Campillo menciona que en el PGA Tour, en ocasiones, es “más complicado porque todos los circuitos tienen la misma cantidad de puntos y está más igualado en ese aspecto (...) En el tour europeo ves las diferentes culturas, países pobres, otros más ricos, ves cómo es el mundo”. El golfista ocupa la quinta posición en el ranking del European Tour.

El también español Rafael Cabrera Bello comenta: “A mí los dos circuitos me parecen muy competitivos, me gustan jugar ambas giras y no necesariamente veo alguna ventaja en particular”. Cabrera se coloca en el sitio 20 en el ranking mundial.