El patinador Donovan Carrillo hizo historia este miércoles al convertirse en el primer mexicano en competir en una final del programa largo de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

El joven atleta de 22 años de edad fue el sexto patinador en salir a la pista durante la competencia y terminó su participación en los Juegos Olímpicos con una puntuación de 218.13.

En su rutina de poco más de cuatro minutos, Carrillo logró una puntuación de 138.44, la cual se sumó a los resultados que obtuvo el lunes pasado.

Cabe recordar que para lograr ser parte de los 24 mejores patinadores que competirían en la final, Donovan obtuvo su marca récord en la temporada con un puntaje de 79.69.

A la final, Donovan utilizó un traje negro con 2,000 piedras Swarovski diseñado por el estadounidense Brad Griffie.

Los saltos del programa fueron el Four toe, Triple Axel, Triple Loop, Triple Flip, Triple lutz combinado con Triple Toe, Triple Flip con Euler y Triple Salchow, Triple Lutz con Doble Axel.

En el programa largo se presentó con la música: Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, María de Ricky Martin y Sway de Dean Martin.

El pasado lunes salió a la pista de hielo al ritmo de Carlos Santana, con la canción Black Magic Woman.

Para llegar a este punto de su trayectoria, Donovan Carrillo ha trabajado durante casi 14 años, gran parte de ellos con el entrenador Gerardo Núñez.

El patinador originario de Zapopan, Jalisco, rompió una sequía de 30 años sin un mexicano compitiendo en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los últimos patinadores artísticos sobre hielo que representaron a México en una justa invernal fueron Ricardo Olavarrieta y Mayda Navarro en Albertville, Francia en 1992.

Con información de Marisol Rojas.

