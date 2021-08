El tenista austriaco Dominic Thiem se perderá el resto de la temporada, no peleará su corona en el US Open y no vendrá a la Ciudad de México al duelo de Exhibición Tennis Showdown, debido a que se resintió de la lesión en la muñeca que sufrió en junio en el Mallorca Open.

De acuerdo a información obtenida por El Economista, un jugador con el perfil de Dominic Thiem, campeón de Grand Slam y top 10 de la ATP, puede cobrar tarifas entre 250,000 o 300,000 dólares por presentarse a un evento.

“Después de algunas pruebas, (los médicos) dijeron que mi muñeca necesitaba más tiempo y todos estuvimos de acuerdo en ser conservadores y darle más tiempo de recuperación. Usaré de nuevo la férula durante un par de semanas más y, para entonces, volveré a entrenar con la raqueta”, dijo el tenista en un comunicado.

Thiem, situado en el puesto número seis del ranking de la ATP y que en 2020 ganó su primer título de Grand Slam, estaba programado para protagonizar un encuentro de exhibición contra el ruso número siete del mundo, Andrey Rublev, el 16 de septiembre en la Arena Ciudad de México, organizado por la empresa Tennis Showdown.

La compañía promotora del tenis informó que, ante la baja del jugador, buscará traer a otro top 10 que pueda suplir el lugar del austriaco y al mismo tiempo señaló la necesidad de posponer el encuentro. La nueva fecha, así como el tenista sustituto, serán anunciados en los próximos días.

"A nuestros aficionados que habían adquirido ya sus boletos les hacemos de su conocimiento que podrán hacer efectivo el reembolso si así lo desean, a través de Superboletos, pero insistimos en que sustituiremos a Dominic con otro jugador top 10 de gran nivel que anunciaremos a la brevedad, al igual que la fecha. Asimismo, Tennis Showdown buscará que el evento cuente con el partido de dos juveniles y el de Renata Zarazúa contra Giuliana Olmos, así como la presentación de Diana Vanoni", señaló la empresa en un comunicado.

Los organizadores aseguraban un espectáculo competitivo entre los tenistas a pesar de no ser un evento oficial, pues además de las garantías que ya se ofrecían a los jugadores, se puso sobre la mesa un premio económico adicional, garantizando que “(los tenistas) van a querer ganar ese partido”, dijo en la conferencia de presentación, Eduardo Rodríguez, director general de Tennis Showdown, aunque no reveló el monto.

Un premio adicional se garantizó también a Renata Zarazúa y Giuliana Olmos, quienes se presentarán antes del partido estelar.

En su comunicado, Thiem expresó la necesidad de priorizar su salud y no correr riesgos al tener una larga carrera por delante: “Es una decisión muy difícil, pero sé que es lo que debo hacer. Tengo una larga carrera delante de mí y es importante no tomar riesgos y apresurarse, espero que lo entiendan”.

deportes@eleconomista.mx