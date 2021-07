Novak Djokovic venció al italiano Matteo Berrettini en la final de Wimbledon, campeonato que se ha adjudicado por sexta vez en su carrera. Con esta victoria igualó los 20 títulos de Grand Slam de Roger Federer y Rafael Nadal. El serbio irá al US Open para completar el ‘Golden Slam’, mientras que su participación en los Juegos Olímpicos está en duda.

Djokovic, quien posee el récord de más semanas como número uno del mundo, platicó en conferencia de prensa que no fue hasta hace dos o tres años que comenzó a considerar alcanzable el récord que sostenía Federer como el máximo ganador varonil de torneos Grand Slam, el cual logró empatar con su triunfo en el césped de Wimbledon.

“Debo un tributo a Rafa y Roger, son leyendas. Son la razón de que esté aquí hoy. Me hicieron ver lo que tenía que mejorar en todas las facetas. En los 10 últimos años he vivido un increíble viaje y no voy a parar ahora”, expresó el campeón de Wimbledon ya con el trofeo en las manos.

A la pregunta sobre si se consideraba el más grande jugador de la historia del tenis en la era Open, respondió:

“Me considero el mejor y creo que soy el mejor, de lo contrario no estaría hablando con confianza sobre los Grand Slams y sobre hacer historia en este deporte. Si soy el mejor de todos los tiempos es un debate que dejo a otros. Lo he dicho, es muy difícil comparar las diferentes épocas del tenis. Las raquetas son diferentes, la tecnología no es la misma, las bolas tampoco, las pistas... Simplemente las condiciones son muy diferentes y es muy difícil comparar el tenis de hace 50 años y el de hoy, pero estoy muy orgulloso de formar parte de este debate”.

A sus 34 años, Djokovic suma 9 campeonatos del Abierto de Australia, 2 de Roland Garros, 6 de Wimbledon y 3 del US Open. En 2021 el serbio ha ganado los tres grandes que se han disputado, por lo que buscará en septiembre en Nueva York, alcanzar el "Golden Slam", es decir, ganar los cuatro Grand Slam en un año natural. En la era abierta, sólo el ex tenista Rod Laver lo ha conseguido en la rama masculina.

En la vitrina de Djokovic, el único trofeo que falta es la medalla olímpica. Hasta antes de Wimbledon se esperaba la presencia del número uno en Tokio 2020, pero tras su triunfo sembró dudas sobre su participación en la justa veraniega, pues se declaró decepcionado de las medidas que se anunciaron la última semana referentes al veto al público en los recintos deportivos de la capital nipona a causa de un aumento de casos de covid-19 en la región.

“Mis planes siempre fueron participar en los Juegos Olímpicos. Pero ahora tengo dudas. Es un 50% después de lo que he escuchado en los dos últimos días”.

El tenista tampoco no se encuentra cómodo ante la disminución del cuerpo técnico en los Juegos Olímpicos a manera de mantener un control mayor en la prevención de contagios:

“He escuchado también que habrá muchas restricciones en la Villa Olímpica. Es posible que no estemos autorizados a ver a los otros deportistas en competición. No puedo tener a mi encordador conmigo y es un elemento muy importante en mi equipo. (...) Y estoy limitado en el número de personas que puedo llevar en mi equipo”.

Aunque los “tres grandes” del tenis ganaron su boleto a los Juegos Olímpicos, Rafael Nadal descartó su participación en ellos y tanto Federer como Nadal pusieron en duda su participación.

deportes@eleconomista.mx