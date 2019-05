El director deportivo de Guadalajara, Mariano Varela, aseguró que con la designación de Nelly Simón como Gerente Deportivo del equipo femenil, se le da más seriedad al proyecto, pero dijo que en el tema de los salarios “no podemos competir con equipos como Tigres , Monterrey”.

Tanto Rayadas de Monterrey como Tigres disputaron recientemente la final femenil y tienen las nóminas y el presupuesto más alto para sus proyectos femeniles. De acuerdo con información obtenida por El Economista, las mejores pagadas de ambos clubes está entre los 250,000 pesos mensuales, lo que significa apenas el salario promedio de un jugador de la Liga MX y no se compara, por ejemplo, con los 7 millones mensuales que percibe Nicolás Castillo, delantero del América.

Sobre los salarios, la cabeza deportiva de Chivas, Mariano Varela, comentó que aunque no hay competencia con los equipos regiomontanos, “somos capaces de dar reconocimiento a las jugadas que han tenido un gran funcionamiento y vamos a realizar contrataciones puntuales en algunos puestos”.

Nelly Simón, quien ayer fue presentada con el club, declaró que “Chivas tiene con qué pelear, tiene una base, seguramente llegarán refuerzos importantes al equipo que ayudarán que este proyecto siga creciendo, es uno de los objetivos, pelear contra los equipos más fuertes, porque Chivas lo va a ser y es una obligación estar en Liguilla sí o sí desde el primer torneo”. Guadalajara fue el primer campeón de la Liga MX Femenil.

La nueva directiva es aficionada del América, se desempeñó como periodista en ESPN y se tituló en la ENDIT (Escuela Nacional de Directores Técnicos).

“Ya se me hacía extraño que no lo preguntaran (sobre su afición del América), pero sabía que en cualquier momento iba a llegar, al final sé que ahora estoy de este lado y la gente que me conoce y la gente que subió algo a redes entienda que soy profesional y lo he sido durante 21 años, uno tiene que dejar pasiones a un lado y dedicarse a ser profesional”.