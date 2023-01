Derrota de Nadal en Australia: dolorosa, temprana y atípica

Una fractura de costilla, la permanente molestia en el pie izquierdo, dos roturas abdominales y ahora la cadera izquierda son las lesiones de Rafael Nadal en los últimos 10 meses. Con ese saco de temas médicos se despidió del Australian Open en Melbourne, en la segunda ronda, al perder 6-4, 6-4, 7-5 ante el estadounidense Mackenzie McDonald número 65 del ranking.

La despedida conmovió por lo que significa ver al número 2 del mundo triste y luchando por sacar las mejores palabras de motivación hacia sí mismo: “Estoy cansado, triste, decepcionado. A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen se tomarán las decisiones adecuadas, porque quiero seguir jugando a tenis. Dicho esto, no piensen que quiero dar un paso atrás, no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas”, expresó.

La cadera izquierda le impidió rendir en la cancha dura de Melbourne.

“A veces es frustrante. A veces es difícil de aceptar. A veces te sientes súper cansado por todo esto en términos de lesiones. No puedo venir aquí y decir, mintiendo, que la vida es fantástica y mantenerse positivo y seguir luchando. No ahora. Mañana comienza otro día. Es un día difícil, y debes aceptarlo y seguir adelante. Al final, no puedo quejarme de mi vida en absoluto. Entonces, solo en términos de deportes y en términos de lesiones y momentos difíciles, quiero decir, ese es otro. Simplemente no puedo decir que no estoy mentalmente destruido en este momento, porque estaría mintiendo".

En Wimbledon 2015, Rafa Nadal cayó por primera vez en la segunda ronda de un major. La consecuencia de la actual derrota es su salida del Top 5 del ranking ATP. En Australia también ocurrió su primera caída en el duelo de debut ante el compatriota Fernando Verdasco.

“Sí, es difícil para mí. Pero veamos, espero que no sea nada tan malo. Al final [han] sido tres semanas positivas en términos de práctica. Así que realmente espero que [esto] no me saque de la cancha por mucho tiempo, porque entonces es difícil recuperarse de nuevo. No es sólo la recuperación. Es toda la cantidad de trabajo que necesitas reunir para volver a un nivel decente”.

Nadal admitió que sintió el problema en la cadera antes de salir a la cancha para su partido contra McDonald. Pero realmente se convirtió en un problema al final del segundo set.

“Lleva un par de días así, pero nada como hoy en ese movimiento. No sé. Vamos a empezar a hablar de eso ahora, pero no sé qué está pasando, si es músculo, si es [la] articulación. Tengo un historial en la cadera que tuve problemas. Tuve que hacer tratamientos en el pasado, abordar un poco. ¿No era esta cantidad de problema. Ahora siento que no puedo moverme. Pero no lo sé hasta que hago la prueba y todas estas cosas, no lo sé. Es difícil hacer una resolución si es un músculo, si es la articulación, si es el cartílago".

Con McDonald liderando 6-4, 5-3, Nadal abandonó la cancha con un fisio para un tiempo muerto médico y no estaba claro si regresaría. Pero el español mostró su característico espíritu de lucha al continuar. En última instancia, el déficit y la lesión fueron demasiado para superar.

“Me planteé todo el tiempo parar, pero al final no le pregunté al fisioterapeuta. Tengo que conocerme a mí mismo. Y traté de seguir jugando sin aumentar el daño. No pude golpear el revés en absoluto. No pude correr por la pelota. Pero solo quería terminar el partido”.El español explicó además su razonamiento para negarse a detenerse a pesar de lo claramente que la lesión estaba afectando su juego.“No quería retirarme, ser campeón defensor aquí. No quería dejar la cancha con un retiro. Mejor así al final. Perdí. Nada que decir. Felicite al oponente”, dijo Nadal. “Ese es el deporte al mismo tiempo. Haz tu mejor esfuerzo hasta el final. No importa las posibilidades que tengas. Esa es la filosofía del deporte. Esa es la esencia del deporte en sí mismo. Traté de seguir eso durante toda mi carrera en el tenis y, por supuesto, traté de no aumentar el daño, porque no sabía lo que estaba pasando”.

El ganador de 22 majors no tenía el control del partido incluso antes de que la lesión obstaculizara su juego. McDonald mostró su intención agresiva desde la primera bola, rompiendo el servicio del zurdo de inmediato.

“Creo que (McDonald) estaba en una mejor posición que yo, sin duda, pero también quedaba mucho por jugar. Creo que durante el partido cada vez estaba un poco más cerca y entendía mejor las cosas que tenía que hacer para superar la situación”.

El zurdo no quiso hablar en hipotéticos y dejó claro que no disfruta discutiendo “si”. Al final de la rueda de prensa, un reportero le preguntó a Nadal qué es lo que le mantiene motivado para seguir superando estos difíciles momentos.

“Es una cosa muy simple: me gusta lo que hago. Me gusta jugar tenis. Sé que no es para siempre. Me gusta sentirme competitivo. Me gusta luchar por las cosas por las que he estado luchando durante casi la mitad de mi vida o incluso más”.

deportes@eleconomista.mx