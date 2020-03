“Uno podría decir que el futbol femenil en Latinoamérica está en pañales, pero no porque lleva tiempo, pero sí en cuanto a estructuras formales”. Y es que futbol femenil ha existido en México desde la década de los 70, pero la consultante técnico-regional de la FIFA, Andrea Rodebaugh, indicó que no estaban encaminadas hacia un mismo objetivo.

La misión de Rodebaugh como consultante de la FIFA es brindar apoyo, asesorar o establecer un plan de acción con las federaciones de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica (Concacaf y Conmebol) en sus diferentes programas de desarrollo para el futbol femenil.

Rodebaugh considera que el primer paso y una deficiencia en el futbol femenil de Latinoamérica es el desarrollo de fuerzas básicas, “empezar a llenar esa pirámide donde la base, las más chiquitas de 6 a 12 años, sea el mayor número de registros que se tenga en una federación, porque normalmente es a la inversa”.

En una entrevista para este diario, Renae Cuéllar, seleccionada nacional de la categoría mayor cuyo primer acercamiento a la práctica del futbol lo tuvo en Estados Unidos, indicó que la principal diferencia en el desarrollo del balompié femenil entre ambos países radica en el proceso que se lleva con las más pequeñas “empiezan desde los 6 años y son muy competitivas, quieren ganarlo todo, su cultura de profes es muy estricta”.

La consultante técnica también considera que este impulso a las jugadoras base debe ir de la mano de competencias de acuerdo con las características de las futbolistas, “es decir, que una niña de 12 años no esté jugando con una mujer de 25 años, sino que haya competencias juveniles de diferentes categorías y que de ahí, las más destacadas puedan formar parte de academias o de una competencia de élite, que tengan estructuradas selecciones nacionales”.

Un ejemplo del trabajo de la FIFA en México fue la creación de una Academia para las categorías 2005-2006. Se trata de un programa piloto puesto en marcha a principio de año en el que visores evaluarán a las jóvenes que deseen incursionar en el futbol y que planea llegar a 16 ciudades de la república. “Este proyecto, también se está llevando a cabo en Perú con otro modelo de desarrollo, pero con el mismo objetivo: ayudar a la federación a desarrollar a sus jugadoras juveniles”, indicó Rodebaugh.

Una de la metas de esta academia es conformar a la selección mexicana Sub 15. Al momento, se han realizado visorías en 12 ciudades, donde la mayor convocatoria se registró en la Ciudad de México, Guadalajara, León y Puebla.

“Hay otro tipo de programas como es hacer un análisis del espacio, del lugar donde se pudiera incrementar la participación de niñas y mujeres, en escuelas, en ligas juveniles o quizá futbol base en categorías Sub 13 y Sub 15. También es apoyo para el alto rendimiento, por ejemplo, una capacitación para entrenadores de una liga profesional o en una liga nacional, pero que la federación sienta que necesitan una capacitación o una actualización de lo que está pasando a nivel internacional en el futbol femenil”.

Rodebaugh considera que el que continúa siendo el obstáculo más grande de la FIFA, en materia de futbol femenil, es el cultural: “El aceptar en la mayoría de los países que el futbol es un deporte que debe de estar disponible para cualquier niña que quiera jugar. Ese es el reto más grande de todas las asociaciones, todos los países que no se han sumado y por consiguiente de la FIFA”.

En años recientes las selecciones femeniles menores han mostrado un gran potencial. Hace dos años se logró un subcampeonato del mundo Sub 17, antes de esa hazaña, finalizaron en segundo lugar del Premundial de Concacaf. En el 2018, la Sub 15 logró el subcampeonato de la Concacaf, mientras que la Sub 20 se coronó ante el conjunto de las barras y las estrellas; esta misma categoría es subcampeona del área, al perder la final con Estados Unidos el domingo en el Premundial de República Dominicana.

