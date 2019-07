Ahí, sobre la hierba de la Centre 1 de Wimbledon, Cori Gauff entra en acción ante un público exigente en el tenis . Emocionada, pero concentrada y con un rostro que delata su juventud. A los 15 años de edad da una lección a los tenistas experimentados del circuito. Todo es posible, sí, el cambio generacional tiene una nueva estrella y en un gran contexto. Grandes nombres como Alexander Zverev, Naomi Osaka o Stefanos Tsitsipas cayeron en la primera ronda.

Venus le lleva 24 años de diferencia, y bien, creció con su ejemplo, la admira y con ella precisamente ocurre un suceso inolvidable en la historia del torneo. Es más, cuando Cori nació, Venus ya había ganado dos de sus cinco trofeos en Wimbledon.

“Es tal vez la primera vez que lloro después de haber ganado un partido. No pensaba que ocurriría esto. Ni siquiera sé cómo explicar cómo me siento”.

¿Cómo controlar las emociones siendo la número 273 del ranking ATP?

Gauff respondía nerviosa en su desahogo tras un partido en el que mantuvo la concentración y dominio con un marcador a favor por un doble 6-4.

Le hizo el juego imposible a Venus, enfado y sorpresa se acumulaban en la tenista veterana, siendo ella la que más Majors ha disputado con 83.

“Serena siempre fue mi ídola, y Venus. Ambas son las razones por las que quería agarrar una raqueta de tenis”, dijo en una entrevista con Wimbledon.

Gauff acaba de presentar algunas evaluaciones de ciencias naturales en su secundaria y se convirtió en quinceañera el pasado 13 de marzo, una joven prodigio que viene de familia deportista, su padre, Corey, es basquetbolista y su madre, Candy, es atleta en la Universidad de Florida State. Y lo mejor, su agencia de representación es la de Roger Federer.

Cuando se le preguntó cómo mantuvo la calma durante el partido, Gauff citó un truco mental que aprendió del entrenador de baloncesto de la escuela secundaria Norman Dale en la película Hoosiers.

“Nunca he jugado en una cancha tan grande. Tuve que recordarme que las líneas en la cancha son del mismo tamaño. Todo lo que la rodea puede ser más grande, pero las líneas son las mismas. Después de cada punto, me estaba diciendo a mí mismo que me mantenga tranquilo”.

“Gauff, ¿qué te dijo Williams cuando te abrazó por la red”.

“Me dijo: ‘Felicitaciones, sigue adelante, y buena suerte’. Le di las gracias por todo lo que hizo. No estaría aquí si no fuera por ella. Es muy inspiradora”.

Recuerda su nombre: Cori Gauff, la revelación que comenzó a jugar tenis a los 6 años de edad, y la tenista que a sus 14 años firmó su primer contrato de patrocinio plurianual con New Balance.

