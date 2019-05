Tottenham es el segundo equipo inglés con más seguidores en México, de acuerdo con una búsqueda realizada con la herramienta Going Global. Antes de los Spurs está en primer lugar el Manchester United, y en tercer lugar se ubica el Liverpool.

El interés por el equipo dirigido por Mauricio Pochettino en México es un insumo para las tiendas deportivas, ya que años atrás, sus jerseys no estaban entre los productos deseados por los aficionados.

“Hace dos años no comprábamos más de 30 piezas por jersey del Tottenham porque al final de temporada se nos quedaba más o menos la mitad del inventario. Pero en esta temporada compramos 50 piezas en tres modelos y dos de ellos ya están agotados”, comenta a El Economista Erik Brambila Galván, encargado de ventas en línea de Martí.

Brambila explica que el buen desarrollo de los Spurs en Champions ayudó a incrementar la venta de jerseys; y ahora son uno de los equipos que planean mantener en su catálogo a futuro.

El interés también se ha mostrado en los usuarios de Internet, ya que entre el 20 de abril y 4 de mayo las búsquedas arrojadas por Google sobre la palabra Tottenham Hotspur han encontrado un aumento de 100% en México; los estados donde mayor interés han generado por el equipo son: Guerrero, Chiapas, Nayarit, Michoacán y Jalisco. En gran parte, las búsquedas por el conjunto inglés están relacionadas con palabras como Ajax, Champions League y Wolverhampton; a causa de su participación en la competición europea y el jugador mexicano de los Wolves, Raúl Jiménez.

Tottenham Hostspur se posiciona como el décimo equipo más rico del mundo con un reporte de ganancias de 4,786 millones de dólares durante el 2018, según el portal Deloitte.

Además de ser el décimo tercer equipo con más seguidores en redes sociales, sumando 10.5 millones en Facebook, 4.3 en Instagram y 3.3 en Twitter.

Aunque a nivel bibliográfico la opción es limitada. The Anglo Library es la única biblioteca pública británica en México, la cual tiene 28,000 ejemplares diferentes, aunque los temas que ofrece en futbol son muy generales, como enciclopedias de la asociación inglesa de futbol, historial de entrenadores, etc. Sin embargo, no se encuentran temas específicos sobre Tottenham o los diferentes equipos populares que forman parte de la Premier League, por lo que los aficionados al futbol tienen una herramienta de búsqueda más detallada vía Internet respecto a estos temas.

Pochettino sugiere irse de Tottenham

Mauricio Pochettino dio a entender que podría tentarse con otro desafío si logra llevar al Tottenham al título de la Champions League esta temporada. Los Spurs intentarán hoy remontar un 1-0 en contra cuando visiten al Ajax en el partido de vuelta.

“¿Ganar la Liga de Campeones. Sería fantástico. ¿No? Cerrar un capítulo de cinco años e irse a casa. No es un chiste. ¿Por qué? Ganar la Liga con Tottenham en estas circunstancias esta temporada, quizás tenga que meditar en tal vez hacer algo distinto en el futuro”.

Hacerlo realidad sería un logro sensacional debido a las circunstancias: un club que no ha fichado jugadores durante 18 meses por el gasto de construir su nuevo estadio y una voluminosa lista de lesionados, en la que destaca la baja de su goleador Harry Kane.

Y ahora, los Spurs acuden a Amsterdam para hacer historia, dado que nunca han disputado la final de la Copa de Europa.

“Para mí esto es un bono extra”, manifestó Pochettino.