Costa Rica tranquilizó a su nación con la Clasificación al Mundial de 2022, aunque lo hizo vía repesca intercontinental, la última carta para amarrar el tercer certamen consecutivo, después de Brasil 2014 y Rusia 2018. Los ticos impidieron el silencio sin Copa del Mundo que vivieron al perderse Sudáfrica 2010.

Durante la eliminatoria Costa Rica batalló, y fue en la recta final, con los reajustes del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, que pudieron recomponer el camino. Vencieron 1-0 a Nueva Zelanda en el estadio Ahmad bin Ali en Rayán, Qatar, con gol de Joel Campbell, delantero de Rayados de Monterrey.

El apoyo del torneo local tico fue elemental, los equipos decidieron suspender el campeonato y posponer para finales de junio las semifinales, todo con el objetivo de que el entrenador tuviera a los jugadores disponibles a casi un mes del partido de repesca. La remontada en la eliminatoria y la aparición de figuras jóvenes como el delantero Anthony Contreras, los centrocampistas Brandon Aguilera y Daniel Chacón le dieron más oxígeno al conjunto.

La fórmula de cambios fue exitosa, pues La Selecta firmó el cierre de la eliminatoria cosechando 19 de 21 puntos en disputa, y aunque la épica no le alcanzó para obtener un boleto directo a Qatar, sí fue suficiente para meterse en la repesca. Venció a Panamá, empató con México en el Estadio Azteca, le ganó a Jamaica en Kingston, se impuso ante Canadá y derrotó a El Salvador. De esta manera, cerró su clasificación con la victoria en casa ante Estados Unidos. Costa Rica en Qatar estará ante un reto mayor, pues deberá luchar ante España, Alemania y Japón para acceder a los octavos de final.

El entrenador colombiano de 62 años dirigirá su tercera Copa del Mundo. Al frente de Ecuador alcanzó los octavos de final en Alemania 2006 y en Brasil 2014 con Honduras quedó fuera en la primera fase. Ahora, tras vencer a Nueva Zelanda, Suárez se convirtió en el sexto técnico en la historia en conducir a tres países diferentes rumbo a la cita mundialista. Suárez impulsó esa unión con una frase que repiten los jugadores antes y después de cada desafío: Añita Mikilona. El lema, una frase en la lengua bribri que pertenece a uno de los grupos étnicos más numerosos de Costa Rica, se traduce en "Juntos hasta el final".

En una entrevista que concedió a la plataforma FIFA + el entrenador de La Selecta reveló que tiene pegada una imagen en la que Costa Rica integra el Grupo D junto a Alemania, España y Japón.

"Tomo mucha agua: voy a la heladera y la miro todo el tiempo. Es una fotografía que siempre llega. Es una obsesión buena, llegar a la tercera Copa Mundial es una obsesión. Cuando se dio lo de Costa Rica, dije: 'Me la tengo que jugar, me muero si no clasifico'. Hoy estoy en eso: entre la muerte y la obsesión. Ojalá sea la obsesión”.

En la lista de los jugadores experimentados, solo uno ha jugado tres Copas del Mundo y se trata del volante del Deportivo Saprissa, Christian Bolaños, quien vistió la camiseta en los Mundiales de Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. Otra generación indiscutible ha sido el portero Keylor Navas, Joel Campbell, Bryan Ruiz, Celso Borges, Yeltsin Tejeda y Óscar Duarte. El arquero costarricense, de 35 años, ha sido titular en las dos últimas Copas del Mundo.

“Ojalá sean muchos más para Bryan Ruiz y para nosotros también, no solo pueden ser los últimos (mundiales) para Bryan sino para muchos de nosotros también, entonces hay que disfrutarlos. Llevamos muchos años en la selección y nunca se sabe cuándo puede terminar esta trayectoria tan bonita de tantos logros que hemos tenido, esperemos que no sean los últimos este fin de mes”, dijo Keylor Navas, que debutó con la Selección en el 2008 y ahora lleva más de un centenar de juegos con el equipo nacional.

