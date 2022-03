Aunque México ha perdido sus tres últimos enfrentamientos contra Estados Unidos, y dos de ellos en el marco de una final (0-1 en la Copa Oro y 2-3 en la Nations League, ambas en verano de 2021), para el entrenador del combinado tricolor, Gerardo Martino, el próximo enfrentamiento entre ambas selecciones no tiene sabor a revancha, pero sí es uno de los más importantes en su carrera porque “está en juego el pase a un Mundial”.

En conferencia previa al duelo México contra Estados Unidos, que se disputará el 24 de marzo en el estadio Azteca y que corresponde a la jornada 12 del Octagonal Final de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, Gerardo Martino negó que sea una oportunidad para quitarse “la espinita” por las derrotas en las dos finales de 2021, aunque se dijo consciente de que es un juego de gran relevancia para él y los futbolistas.

“Cuando las finales se pierden, allá se quedaron, no hay nada que pueda reponer o subsanar esa situación. Lo que sí entendemos es que la importancia que tiene el partido de mañana (jueves) es que prácticamente puede valer un Mundial”, aseveró el estratega argentino, que llegará a 50 partidos al frente del Tri justamente contra Estados Unidos.

En el Octagonal Final se han disputado 11 de 14 partidos y México se encuentra en el tercer lugar de la tabla con 21 puntos, misma cantidad que Estados Unidos, y a cuatro del líder, Canadá. El Tri ha disputado cinco de sus siete partidos como local y tiene saldo de tres victorias y dos empates, aunque el rendimiento no ha dejado convencidos a los aficionados. De esos triunfos, solo el 3-0 contra Honduras mostró una ofensiva contundente, pero ante Panamá, por ejemplo, ganó con un penal hasta el minuto 80.

¿Es el partido contra Estados Unidos el más importante de su carrera al frente de la selección mexicana?

“Probablemente sí, el de Panamá pasado (el 2 de febrero, en la fecha 11 del Octagonal) era muy importante sobre todo porque era el último del combo de tres partidos (de esa Fecha FIFA) y teníamos una necesidad imperiosa de ganarlo. Ese ha sido el partido más importante de nuestra gestión y este contra Estados Unidos, si bien tiene un componente similar, tiene la salvedad de que todavía restan dos partidos (contra Honduras y El Salvador); los tres son partidos que tratamos con los jugadores como que pueden valer un Mundial”.

Cabe recordar que la FIFA otorga a Concacaf tres boletos directos al Mundial de Qatar y uno para un repechaje intercontinental contra el campeón de Oceanía. Después de las 11 fechas disputadas en el Octagonal, solamente Jamaica y Honduras ya están eliminadas matemáticamente, lo que significa que seis equipos están en búsqueda de esas cuatro plazas. México aún no ha asegurado ni siquiera la repesca, pero un triunfo ante Estados Unidos le daría el segundo lugar de la tabla rumbo a la penúltima jornada.

“Llego a este partido de la misma manera en la que cada uno de los integrantes de este plantel, hablando de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, con la plena consciencia de que hay nueve puntos por delante para llegar a Qatar. No hay otra cosa que distraiga mi atención más que el partido de mañana (contra Estados Unidos), sabiendo la importancia que tiene porque si logramos un triunfo casi nos acercaría a una Copa del Mundo”.

Esta será la sexta vez que Martino enfrente a Estados Unidos durante su gestión con la selección mexicana. Su récord es de tres derrotas y dos victorias, aunque cabe mencionar que la triada de descalabros fueron en partidos oficiales.

En cuanto a enfrentamientos en eliminatorias en suelo mexicano, el Tri suma dos partidos sin poder derrotar a Estados Unidos en el estadio Azteca, con un par de empates (0-0 rumbo a Brasil 2014 y 1-1 rumbo a Rusia 2018). Antes de ello, el conjunto azteca había acumulado tres victorias consecutivas en los procesos para Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Por ello, su último triunfo ante los norteamericanos fue el 12 de agosto de 2009.

El partido del jueves también marca el regreso de los aficionados mexicanos al estadio Azteca dentro de las eliminatorias, pues contra Costa Rica y Panamá, en la más reciente Fecha FIFA, se jugó a puertas cerradas debido a una sanción por parte de la FIFA por el grito discriminatorio. Contra Estados Unidos, se estima un aforo de 50,000 fans, que fue el máximo boletaje que decidió vender la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“La localía se hace pesar jugando bien al futbol, lo intentamos practicar de la misma manera de local y visitante, no manejo otras situaciones que no sean las de tratar de hacer nuestro trabajo, imponer nuestra idea y ser superior al rival (…) Siempre digo que me gustaría ver el Azteca repleto de gente de México alentando a su selección y nosotros por nuestro lado hacer nuestra labor”, expresó Martino respecto a lo que espera con el regreso del público.