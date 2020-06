Ser cada día la mejor versión de uno mismo es un camino aspiracional y estrepitoso cuando millones de personas interpretan, interactúan o juzgan la conducta o decisiones que se toman. Los clubes de futbol como oferta de consumo ligada a la industria de las emociones, también buscan las rutas que mejoren la comunicación con sus fans y patrocinios. Crear identidad y conectar con ella desde las redes sociales o plataformas de un equipo es un trabajo perfectible, a largo plazo y un reto cuando el idioma de un club se dirige hacia personas que se definen bajo diversas realidades.

—¿Qué hay detrás de una estrategia digital en un club de futbol que impacta en popularidad a nivel continental? .

Construcción de branding, lenguaje enfocado a una generación de personas, conocimiento del perfil y consumo de sus fans, omnipresencia en el mundo digital, uso del Big Data en los contenidos de comunicación y competencia contra sí mismo.

Sí, los números de engagement, likes de un día, son la referencia para mejorar al día siguiente en impactos y en construir lealtad sin importar los kilómetros de distancia con los aficionados, la inactividad de partidos (como medida obligada por la pandemia), la aparición de nuevos equipos o las ideas innovadoras de comunicación de los clubes de la Liga MX.

“El crecimiento en social media varía por equipo. Compites contra ti mismo, es cuánto creces contra lo que creciste el mes pasado, es la métrica más importante. Tienes tus aficionados, no le compites un like a otro equipo. La cuenta del América ya está lo suficientemente madura para no meterse tanto al crecimiento del like o engagement, sino a cómo monetizar a los aficionados, cómo activar a los patrocinadores, que se vean los videos, el tiempo de permanencia en las plataformas. Más que competencia entre clubes, que es cómo se ve desde afuera, es importante que desde adentro haya estrategia sólida de branding”, explica a El Economista, Andrés Ehrli Solloa, especialista en negocios deportivos y ex Jefe de Comunicación en club América.

Datos obtenidos por este diario indican que hasta la primera mitad del mes de junio, el equipo se colocó en primer lugar de seguidores en redes sociales en cifras expresadas en millones en Facebook (10.7 M), Twitter (4M) e Instagram (2.5M), y en YouTube (978K).

En especial, en Instagram, en un periodo de poco más de tres meses, la cuenta oficial aumentó casi 109, 000 seguidores, equivalente a un incremento de 5%, de acuerdo con Social Bakers. Los 2.5 millones de follows colocó al equipo como líder regional.

—¿Cómo es posible alcanzar éstas cifras?

“El club se maneja como un medio de comunicación. Sin duda pertenecer a Televisa ayuda con ese mindset (mentalidad), pero los clubes de futbol tienen que entender que son empresas de contenido y entretenimiento”, indica a este diario Diego Saralegui, Jefe de contenidos, programación y producción de la plataforma OTT deportiva Fanatiz.

La Primera Encuesta Anual “Hispanos en Estados Unidos. Audiencia deportiva 2020” de Futbol Sites, revela que los mexicanos que son fans al futbol en EU se encuentran entre los 25 y 44 años de edad (la mayor parte son hombres). De ellos, 27 de cada 100 fans le van a club América, seguido de Chivas, Cruz Azul, Pumas y Tigres. En Texas y California se concentran los fans de los azulcremas.

Karina Montalbán, directora de Marketing del Club América señala en entrevista con El Economista que el equipo es el más popular en México.

“Contamos con encuestas y estudios de mercado, desarrollados por importantes consultoras internacionales, como Nielsen, que señalan que tenemos el apoyo del 25.1% de los aficionados al futbol a nivel nacional. Por otra parte, en la Ciudad de México, también somos los más seguidos, con 32%. Si tomamos en cuenta las 26 ciudades más importantes del país, en donde competimos también con equipos locales, somos el club favorito en 18 de ellas, destacando casos como Mérida, donde casi 5 de 10 aficionados al fútbol es americanista, Culiacán, con 4 de 10 o Veracruz, con 3 de 10”.