El Centro de Innovación Tecnológica (Citec) del futbol mexicano es la plataforma más grande del mundo que genera datos, información sobre el rendimiento de los futbolistas y equipos de Primera División, Liga de Ascenso, Liga Femenil y las categorías juveniles sub 20, sub 17 y sub 15.

La información sobre el rendimiento de más de 2,625 futbolistas del futbol mexicano son analizadas por Golstats, Wyscout, Wimu y See U Play, plataformas de análisis de datos que conforman el Centro de Innovación Tecnológica, el proyecto que democratizó y estandarizó el uso de la tecnología en el balompié nacional, y que significa el único proyecto en su tipo en el futbol internacional, ya que unifica los intereses de Liga MX y Federación Mexicana de Futbol, organismos que cubren en partes iguales el presupuesto del proyecto.

Para tener una idea sobre la capacidad de información que genera un futbolista, un software de análisis estadístico del jugador (Golstats) puede generar más de 1,200 variables sobre su rendimiento en la cancha de juego. Un partido de futbol durante 90 minutos arroja más de 20 millones de datos. Toda esa información está a disposición de los clubes, que mediante sus áreas de Inteligencia Deportiva son las encargadas de interpretar, ponderar y realizar análisis detallados sobre el rendimiento de los futbolistas, en favor de su utilización en el juego.

“Los clubes dejaron de invertir en software de manera individual. Hay un presupuesto asignado al Citec, y se hizo una negociación en economía de escala. No es lo mismo que el equipo vaya de manera individual con Golstats a que tengas a toda la liga, por eso es un proyecto de industria”, dice Víctor Guevara, director de operaciones, competiciones y desarrollo de la Liga MX/Ascenso MX, en entrevista con El Economista.

A pregunta expresa de este diario sobre el presupuesto del Citec, el directivo no informó sobre el monto de inversión que realiza la Liga MX, Ascenso MX y Federación Mexicana de futbol.

“Los clubes sacaron sus cuentas y vieron que se encarece si van de forma individual”, añade el director de operaciones del torneo.

Datos obtenidos por El Economista señalan que la membresía anual para tener acceso a los cuatro software que conforman el Citec significaría una inversión de 250,000 dólares para cada equipo. Los 18 clubes, tan sólo por una cuenta de acceso total para Golstats, Wimu, Wyscout y See U Play, erogarían 4.5 millones de dólares al año, pero los servicios del Citec también están al servicio de clubes de Liga de Ascenso, Liga Femenil y categorías sub 20, sub 17 y sub 15, lo que enriquece la plataforma y su oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías.

El gran beneficio con la creación del Citec no sólo es la reducción de costos o la implementación de compras consolidadas, que al negociar directamente con los directores de cada una de las plataformas tecnológicas acceden a un mejor precio; entre las ventajas que arroja la plataforma está la centralización de información, la creación de bases de datos sobre el rendimiento de los jugadores al servicio de los clubes y la oportunidad de mejorar procesos de decisión deportiva.

“Se concentró todo en el centro de innovación para tener la información de jugadores, los rendimientos y tener la mayor información posible, tanto de jugadores como de equipos”, indica Francisco Suinaga, presidente de Toluca.

Desde hace al menos cinco años, los clubes de la Liga MX ya invertían en software de análisis de rendimiento. Incluso, el certamen mantuvo por nueve años una alianza con Match Analysis, para recabar información de los partidos, pero sólo de Primera División.

“El porcentaje era de 25% sobre los equipos que invertía en diferentes plataformas de tecnología y ninguno cerraba el ciclo”, expresa Ricardo Bernal, consultor senior del Citec, sobre que ninguno de los equipos de Primera División tenía acceso a las cuatro plataformas que ahora conformar el Citec.

Además, “había dos clubes que tenían un dispositivo de una generación anterior, y otros tres que tenían aparatos tres generaciones anteriores. Ahora, todos los clubes de la Liga MX tienen la última generación de tecnología disponible en el mercado. No habría manera de que lo hubieran logrado solos”, añade Bernal.

Juan Carlos Hernández, director del Centro de Innovación, expone que el objetivo de la plataforma es la centralización de los procesos, las herramientas de tecnología y las investigaciones para desarrollar nuevos productos.

“Tiene esta labor de incubar ideas, elaborar nuevos procesos y la iniciativa de crear nuevos productos. Estamos ya aplicándolo en reportes elaborados por el Citec, de pedidos específicos de los clubes”, refiere el director de la plataforma.

El Citec lo conforman 25 personas especializadas en el manejo de software y programadores de cómputo, que realizan informes detallados que piden los equipos, crean y prueban nuevas herramientas de análisis de datos y dan servicio de atención al personal de las áreas de inteligencia deportiva de los equipos.

El Citec fue aprobado por la Asamblea de Dueños

Antes de la presentación del centro de innovación durante la Reunión Anual del Futbol Mexicano del 2018 en Cancún, Víctor Guevara desarrolló el proyecto bajo las áreas de presupuesto, auditoría, comercialización y jurídico de la Liga MX y la federación mexicana de futbol.

“La propuesta que se le hizo a la presidencia de la Liga fue la creación de un hub de tecnología, así nació el Centro de Innovación Tecnológica. Estructuramos el proyecto, con pesos y centavos, establecimos objetivos de corto, mediano y largo plazos, como si fuera una unidad de negocio”, indica Guevara.

Después de darle personalidad jurídica al Citec, de evaluar los costos y beneficios del proyecto que fueron analizados por el Comité de Desarrollo Deportivo, se sometió a consideración de la Asamblea de Dueños que aprobó el proyecto, se le asignó un presupuesto por los próximos cuatro años, que se obtiene de los contratos de patrocinio de Liga MX y Ascenso MX, y la Federación Mexicana de futbol aporta 50% del presupuesto.

En el futuro, el director de operaciones de la Liga MX expresa que el objetivo del Citec es que “se convierta en una unidad de negocios, el objetivo es que se tengan retornos de inversión como un modelo de negocio en el que tengamos ingresos, que se sumen patrocinadores y marcas que quieran ser miembros del Citec”, señala Víctor Guevara.

Así se conforma el Citec

Golstats

País: México

Función: Software de telemetría que analiza y crea base de datos de las estadísticas del rendimiento de los jugadores durante su actividad. Se puede obtener información sobre el número de pases, velocidad, aceleración, distancia recorrida y más de 1,200 variables. La plataforma permite análisis y edición de video de los partidos, seguimiento en vivo de ligas de más de 40 países.

Infraestructura para clubes:

Sólo para equipos de Primera División

-Cinco cuentas de acceso total al software y base de datos.

-Tableta electrónica para seguimiento de los partidos en vivo.

-Pizarrón touch screen interactivo para análisis de estrategias.

-Aplicación Falcon para seguimiento en vivo de estadísticas.

Para equipos de Liga Femenil, Ascenso, sub 20, sub 17 y sub 15

-Ocho cuentas de acceso limitado a la categoría en que participan Liga Femenil, Liga de Ascenso, sub 20, sub 17 y sub 15.

-Aplicación Falcon para seguimiento en vivo de estadísticas.

Wyscout

País: Italia

Función: Es la plataforma de visorías más grande del mundo, en la cual se crean bases de datos sobre el rendimiento del jugador y videos de más de 214 torneos alrededor del mundo. La base de datos se alimenta cada semana de 2,000 partidos de ligas de todo el mundo, en la cual pueden observar el rendimiento de jugadores. Los clubes mexicanos utilizan esta herramienta para detectar posibles refuerzos y, ahora con el Citec, jugadores de la Liga MX desde los 15 años están en la vitrina de los mejores visores del mundo que tienen acceso a la plataforma.

Infraestructura para clubes:

Equipos Liga MX

-Cinco cuentas acceso libre y descargas ilimitadas.

-Reportes semanales sobre los jugadores más importantes de los torneos.

-Boletín con datos de los mejores prospectos de la Liga MX que pueden consultar visores de equipos europeos.

Wimu

País: España

Función: Dispositivos para el análisis deportivo de alto rendimiento a través del seguimiento de los deportistas. Permite evaluar el trabajo del jugador en entrenamientos y partidos mediante la utilización de petos electrónicos que miden rangos de velocidad, rendimiento físico, impactos en saltos y caídas, oxígeno en músculos y movimientos tácticos a través de la geolocalización.

Infraestructura para clubes:

Equipos Liga MX

-28 petos electrónicos de análisis de rendimiento.

-Acceso ilimitado a la plataforma que analiza los datos de los petos electrónicos.

See U PLAY - Pixelot

País: Israel

Función: Sistemas de grabación y transmisión en vivo de partidos y entrenamientos a través de una aplicación y cámara que mediante un algoritmo sigue los movimientos del balón durante los juegos.

Se obtienen tomas panorámicas para analizar estrategias y se pueden realizar ediciones, zoom y cortes específicos de momentos del juego.

Infraestructura para clubes:

-Una cámara de instalación fija para el estadio donde juegan los clubes con tecnología de seguimiento del flujo del juego.

-Una cámara de instalación fija para el centro de entrenamiento de los clubes.

-Aplicación y base de datos de los juegos y entrenamientos de los equipos, con software para edición de la transmisión y opción a distintas tomas de la cancha.

