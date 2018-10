Javier Hernández es uno de los seis fichajes más caros del West Ham en toda su historia. Y cuando hablamos de “toda su historia” son 123 años de vida.

Le costó al club 16 millones de libras, más que futbolistas con mayor reconocimiento internacional como el francés Dimitri Payet, el argentino Carlos Tévez o el inglés Andy Carroll.

Chicharito, como popularmente se le conoce al jugador mexicano, apenas ha disputado 26% del total de minutos del West Ham esta temporada en competencias oficiales (Copa de la Liga y la Premier League). Es decir, no es fundamental. Su último partido de liga fue el 20 de octubre después de perderse cuatro encuentros por enfermedad y apenas tiene un gol en sus cinco encuentros.

Pero eso no influye en que sea el deportista profesional mexicano con mejor posicionamiento de acuerdo con el Primer Informe de Atletas Marca de México realizado por El Economista. Ni el contrato multimillonario de 365 millones de dólares del Canelo, firmado hace unos días, le quita a Javier el número uno.

Ésta es la primera de dos entregas donde se analizan a los deportistas profesionales y los no profesionales. En esta ocasión nos enfocamos en los primeros y ahí Javier supera al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el delantero del Wolves, Raúl Jiménez.

El ranking considera tres factores: seguidores de redes sociales, menciones en buscadores y número de anunciantes que expone en sus redes sociales. Bajo estos parámetros, Chicharito es el deportista mexicano con más seguidores en sus redes entre todos y eso que no tiene cuenta de Facebook. Además de ser el que genera más búsquedas en Google y al menos ha anunciado a tres marcas o fundaciones este año.

Javier, además de sus anuncios comerciales y mensajes personales, emite mensajes humanos o de responsabilidad social. Es uno de los embajadores de Unicef, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia. Su posicionamiento tiene que ver en que ha estado en uno de los equipos más populares de México, Chivas, pero también en dos de los clubes con mayor prestigio internacional: Manchester United y Real Madrid.

Por ejemplo, tomando en cuenta sus últimos 10 tuits hasta el 29 de septiembre, el promedio de “me gusta” para cada publicación es de 14,180 y en Instagram 239,000. en su última decena de post ha alcanzado más de 2.3 millones de “corazones”.

De acuerdo con el sitio webfluential, que mide el costo de cada tuit, a una marca comercial le costaría cada posteo 16,147 dólares.

Canelo y Checo toman sitio

Los dos deportistas que no son futbolistas y se cuelan en la lista de los 10 son el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el piloto mexicano Sergio Pérez.

El pugilista mexicano, que ha generado más de 100 millones de dólares en los últimos dos años con sus combates ante Gennady Golovkin, es el segundo en la lista y cada uno de sus tuits le costarían a una marca aproximadamente 6,756 dólares según webfluential. Entre sus patrocinadores está Value, pero dos marcas de lujo: Hennessy y Roger Dubuis.

Uno de los puntos a destacar es que Canelo sólo ha hecho una pelea en lo que va del año (tendrá otra en diciembre), suficiente para ganar dinero y seguir vigente para los aficionados mexicanos. Su popularidad en el deporte y las noticias del corazón son parte fundamental para el posicionamiento de su nombre, además de que su impacto lo ha traducido en negocio con su marca deportiva, lo mismo que Sergio Pérez, quien tiene su sitio web y una tienda virtual, además de que detrás tiene a empresas como Telmex, Citi y Claro.

¿Cómo puede definirse a un atleta marca en México?

Jorge Badillo, consultor en mercadotecnia y comunicación deportiva y docente de la Universidad Iberoamericana responde:

“La construcción de un deportista marca no se da por sí sola, viene desde el inicio de la trayectoria profesional y tiene que ser lo suficientemente sólida para resistir los periodos de bajo rendimiento, porque si no está bien construida depende de los resultados al 100% y eso no está garantizado”.

“Hay otros valores agregados como marca que no dependen únicamente de los resultados, que son una buena reputación, magnetismo con la gente, buena imagen pública, habilidades de comunicación, aliarse de socios estratégicos, contar con un equipo de trabajo profesional, es decir, con representante, alguien que lleve los temas legales, fiscales, es decir algo integral para el deportista”.

Francisco San José, catedrático de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac opina:

“A un atleta marca le ayuda que su deporte sea popular. El atleta debe ser mediático, que la gente lo identifique como alguien hecho por sí mismo. Por ejemplo, Javier Hernández daba esa chispa de alguien que podría ser tu compañero de juego en la colonia, equipo de barrio. Encantan las historias que surgen desde abajo.

Dos visiones sobre Chicharito

El ex de Chivas salió de México rumbo al Manchester United, su primer equipo europeo, con el estandarte de embajador del futbol mexicano. Eso fue en el 2010... y ocho años después su imagen se mira distinta.

“Chicharito se distinguió por un buen sentido del humor, sonriente, alejado de escenarios de estrés y tensión y buena parte de su trayectoria deportiva cayó en el tema del apoyo familiar. En el Bayer Leverkusen empieza una curva hacia abajo en cuanto a rendimiento, manejo de imagen, empatía. Él solía mantenerse alejado de las noticias sensacionalistas, como sus relaciones sentimentales, él ha permitido que el consumidor tenga acceso a una parte de su vida”, indica el consultor Jorge Badillo.

Desde la academia, Chicharito merece la opinión de tener un inicio prometedor en el futbol europeo, de un jugador que busca tener logros meritorios.

“Ahora con el West Ham, un equipo modesto de pocas posibilidades, Javier Hernández no ha tenido grandes actuaciones pero a nivel selección nacional su presencia sigue siendo rescatable, con aceptación”, indica Francisco San José.

El Canelo se desenvuelve en un deporte de esfuerzo individual, el boxeo como espectáculo y recurso para generar ganancias es en gran medida la órbita de las últimas noticias sobre el pugilista mexicano.

“El boxeo es polémico, hay peleas en las que el desenlace no es claro. La figura de Saúl Álvarez en impacto mediático se pudiera mantener en el mediano plazo. Canelo siempre ha estado en el ojo del huracán, tiene grupo de detractores y quienes lo siguen y a diferencia del Chicharito que aglutina un grupo que lo cobija. El boxeo depende solo del deportista”, señala el catedrático.

Mientras que Jorge Badillo opina que Sergio Pérez tendría más larga vida como atleta marca, porque maneja un perfil bajo. “Su vida ha sido intermitente, su aparato mediático ha sido mínimo en comparación a Canelo y Chicharito”.

En México, como una tendencia mundial, el rendimiento deportivo es apenas uno de los factores para considerar que un deportista sea exitoso. No basta meter goles, ser el mejor piloto, se necesita trabajar la imagen, tener estrategias en redes sociales que posicionen al atleta en el mercado y con los aficionados.

¿Cómo se hace el ranking?

El listado se considera tomando tres factores: seguidores en sus redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), el número de anunciantes que presentan en dichas redes y el número de búsquedas en Google.

Se ordenan del 1 al 10 y el primer lugar de cada rubro recibe 10 puntos, el segundo 9 y así sucesivamente.