El nombre de Kiril Todorov volvió a salir a flote entre los altos mandos de México, ya que sigue siendo una mancha que deja en mal al deporte mexicano ante los ojos internacionales. En esta ocasión, fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió “que se indague más” sobre Todorov y su paso por la Federación Mexicana de Natación (FMN), luego de años de quejas en su contra y un proceso que se reactivará en marzo de este año.

Todorov fue nombrado presidente de la FMN el 27 de marzo de 2009 y en más de 10 años en el cargo fue señalado por recibir más de 300 millones de pesos, aunque el verdadero golpe lo recibió en septiembre de 2021, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que estaba vinculado a un proceso por delito de peculado tras detectarse desvíos de cantidades millonarias de dinero, las cuales fueron trasladadas desde el organismo deportivo hacia sus cuentas personales.

Las denuncias públicas por las irregularidades en el mandato de Todorov en la FMN se han realizado desde 2017; al respecto, la UIF señaló que mientras se lleva a cabo su proceso, el exdirigente de raíces búlgaras no puede abandonar el país. Además, en marzo de 2021 la Asociación de Natación del estado de Nuevo León ya había solicitado a la Federación Internacional de Natación (FINA) que interviniera en México para que Todorov dejara de cometer irregularidades al mando de la FMN; junto a esta solicitud se unió una carta, también dirigida a la FINA, que contenía más de 3,000 firmas por parte de entrenadores, atletas y hasta padres de familia.

En sí, Todorov ha vivido su proceso en libertad al tratarse de un delito no grave, aunque el juez de control a cargo de su caso le ordenó no abandonar el perímetro del Estado y la Ciudad de México y que se presente a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares. También se le fijó un plazo de seis meses para que se cierre la investigación complementaria y se determine si es o no responsable del delito que se le imputa.

Con todo este historial encima, apenas el 17 de enero de 2022, la FINA decidió desconocer a Kiril Todorov como presidente de la FMN y en su lugar nombró una Comisión Reorganizadora para hacerse cargo de los deportes acuáticos, además de convocar a elecciones para formar un nuevo Consejo Directivo.

“Con efecto inmediato, la Comisión Reorganizadora se encargará de todas las operaciones diarias de la FMN, realizará las debidas y necesarias reformas al estatuto, organizará y llevará a cabo una nueva elección. Esto significa que ya no estás reconocido como el presidente interino de la FMN y todos los directivos y miembros deberán dimitir inmediatamente. Esperamos acceso total y completo a todas las oficinas operadas por la FMN, así como el acceso a todos los archivos (electrónicos o no)”, escribió Brent Nowicki, director ejecutivo de la FINA, en la carta enviada a Todorov a inicios del presente año.

El juicio de Todorov comenzará en marzo, mientras que el plazo de nombramiento de la Comisión Reorganizadora que solicitó la FINA puede ocurrir, a más tardar, seis meses después, pero puede ser prorrogado de ser necesario.

Mientras llega ese plazo, las miradas de personajes importantes de los deportes acuáticos mexicanos, como Fernando Platas y Nelson Vargas, continúan sobre la mala gestión de Todorov; no obstante, a varios les sorprendió que la propia Conade presidida por Ana Gabriela Guevara, le diera su respaldo a Todorov.

En una carta enviada apenas 10 días después de que la FINA lo desconociera, Conade redactó la principal razón por la cual sigue reconociendo a Todorov como presidente de la FMN: “Con el fin de no afectar a los deportistas de natación en todas las modalidades y actualizar la información relacionada con la situación de la Federación Mexicana de Natación A. C.”. El documento fue firmado por Adolfo Fierro, subdirector del deporte de CONADE.

Las contraposiciones entre la FINA y CONADE dejan a Todorov en un limbo frente a su posición en la FMN, aunque eso no borra las manchas de su historial de investigaciones. Sin embargo, en días previos a la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio en el pasado verano los atletas denunciaron abandono por parte de la FMN, reflejando el caos que se vive desde su máximo dirigente.

