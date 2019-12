Capitanes de la Ciudad de México será la franquicia de expansión de la G-league en México para la temporada 2020-21 y por un término inicial de cinco años, se trata de la primera fuera de Estados Unidos y Canadá, anunció Adam Silver, comisionado de la NBA previo al partido entre Detroit Pistons y Dallas Mavericks en la ciudad de México.

El anuncio llega luego de que por primera vez cuatro equipos de la NBA juegan dos partidos de temporada regular en México, el país con la mayor cantidad de juegos de la NBA fuera de Estados Unidos y Canadá (29 y 30) y luego de que se inaugurara la primer tienda de la NBA en nuestro país.

“La próxima temporada estaremos lanzando un equipo de la NBA G-League aquí en México y nuestro socio será Capitanes, un equipo que ya existe en la ciudad de México, ellos serán el equipo número 29 en la G-league”, expresó Silver.

Esta es la temporada número 19 de la G-league, el presidente de la G-league, Shareef Abdur-Rahim, expresó que a través de los años la liga de desarrollo se ha modificado de 18 a 28 equipos en este momento. Esta temporada el 40% de los jugadores de la NBA tuvieron la experiencia de la G-league, el año pasado 60% de los jugadores fueron drafteados por la NBA.

Capitanes de la Ciudad de México es una franquicia con tres años de existencia y que desde entonces ha sufrido un crecimiento exponencial. Es presidida por el empresario, Moisés Cosío y cuenta como Co-propietarios con Gilberto Hernández y Patricio Garza.

Se tratará de una franquicia independiente de los equipos de la NBA que tendrá sus partidos de local en el Gimnasio Juan de la Barrera, que en cuanto a mejoras, los directivos se encuentran desde hace meses en pláticas con las autoridades.

A falta de un roster definido para encarar el proyecto de G-league, Hernández adelantó que ha habido flexibilidad de la liga y el concepto que se planea es que se trate de latinos o mexicanos y que la organización sea la misma, sin embargo aún existen detalles por afinar para poder ser un equipo competitivo en la G-league.

Silver confía en que este proyecto impacte en la economía de la ciudad de México, ya que este esfuerzo corresponde a que el baloncesto es uno de los deportes más practicados en México y al crecimiento de la afición mexicana a la NBA.

Eduardo Najera, exjugador mexicano de la NBA, confía en que esta oportunidad le abra las puertas a más mexicanos en la NBA “Creo que el problema es que los jugadores se desaparecen cuando no hay motivación, cuando no hay aspiración a algo mejor, en mi caso tuve que irme a Estados Unidos, Ayón se fue a Europa, pero ahora ya no tienes que hacer eso, ahora te puedes quedar dentro de tu misma cultura, con tu mismo idioma, con tu tradición y jugar el mejor basquetbol del mundo dentro de tu país, que eso es algo que va a ser bastante bueno para nuestros jovecitos

Doncic: modestia, pocas palabras y destellos de leyenda

Luka Doncic es un chico de pocas palabras. El basquetbolista esloveno prefiere expresarlo todo sobre la duela. Con dos años de haber ingresado a la NBA, el joven de 20 años está rompiendo las marcas del legendario Michael Jordan, lo que lo hace sentir especial, sin embargo mantiene la modestia.

“Es sólo mi segundo año y todavía no he hecho nada como él, así que no se puede comparar”.

Los Mavericks supieron mover sus piezas y ganar en un valioso intercambio con Atlanta al jugador esloveno.

“Sabíamos que era muy bueno y nadie en el panorama internacional ha realizado lo que él a los 19 años, múltiples MVP, múltiples campeonatos, etcétera”, dice el head coach Rick Carlisle.

Debe ser complicado para un jugador de Eslovenia, un país que antes de Luka lo máximo que había alcanzado como nación fue un cuarto lugar en Eurobasket, darse cuenta que a pasos rápidos se convierte en una estrella de la mejor liga del mundo; además pretendido por las marcas deportivas más prestigiosas.

“El baloncesto, disfrutar el baloncesto, jugarlo casi cada día, eso me inspira”.

[email protected]