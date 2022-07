Los detalles sobre la compra del mayor porcentaje de propiedad del Real Oviedo por parte de Grupo Pachuca, se revelaron en la presentación oficial.

Al inicio, Arturo Elías Ayub, accionista del Real Oviedo y quien lleva la relación más cercana con Carlos Slim en cuanto a las operaciones del futbol, conversó vía larga distancia, por videollamada, con Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, para recordar que la intención de la compra lleva una década y que pese a recibir ofertas de mayor envergadura de capital extranjero, Grupo Carso decidió apostar por el capital mexicano.

“Hace dos semanas, ya teníamos dos ofertas serias, económicamente más importantes que lo que acabamos cerrando Jesús y yo, sin duda es que lo importante es que el Oviedo quedara en buenas manos, no podía dejar al Oviedo en un fondo que administra equipos de hockey en Canadá. En dos semanas llegamos a un acuerdo y afortunadamente fue la oferta que hizo más sentido en mi corazón, no en lo económico, el ingeniero Slim, cuando le platiqué de las diferentes ofertas, me dijo que no tuviera duda, que vamos a hacer lo mejor para el Oviedo y pensamos que lo mejor era esto”, comentó Elías Ayub, accionista del Real Oviedo, ahora en un 20%.

Entre los puntos a favor de tener a Grupo Pachuca, fue el modelo de gestión y desarrollo que realiza con su talento deportivo, y tomando en cuenta las tres plazas para extranjeros, la intención no es “mexicanizar” al equipo, pero sí abrir oportunidad a canteranos de los Tuzos. También, se designó a Martín Peláez como representante de Grupo Pachuca en el Real Oviedo.

Mexicanizar no diría, porque sólo tenemos tres plazas, posiblemente sí puede ir un canterano o una figura del grupo, buscar en nuestra estructura en las posiciones que tenemos libres”, comentó Martín Peláez.

Grupo Pachuca es propietario también del Everton de Viña del Mar (Chile), Pachuca y León (México) y en el 2017 dejaron la propiedad de Talleres de Córdoba (Argentina).

“Es un caso muy distinto a todos los otros equipos que hemos adquirido porque estoy sorprendido de la gran estructura que ha hecho el Oviedo desde que lo agarró mi compadre (Elías), entonces realmente no hay que hacer muchos cambios sino basarnos en la filosofía y el modelo en la cuestión de que muchos ya lo hacen", dijo Jesús.

En cuanto a la medición de fuerzas de multipropiedad entre Grupo Orlegi y Grupo Pachuca, por equipos en la Liga MX y la reciente compra de Orlegi por Sporting Girón, equipo de la Segunda División española, Jesus Martínez opinó:

"Es muy interesante que muchos de nuestros compañeros empresarios mexicanos estén comprando en España, porque es una de las mejores ligas que hay en el mundo. La segunda división española está a la par de la segunda división inglesa. Tienen un proyecto claro y sólido, hay reglas claras, ascensos y descensos, hay una concentración de la televisión, hay políticas claras que es lo que debemos aprender de esas ligas y seguimos (en México) atorados, se ha mejorado pero se tiene que ir a pasos más grandes, ahí está la MLS que hace una gran labor con reglas claras y transparencia, es lo que nos orilla a invertir en España. Es competir, ser audaces, creativos para estar porque la liga es difícil".

marisol.rojas@eleconomista.mx

