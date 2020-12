Esteban Roacho es un joven de 18 años originario de Cuauhtémoc, Chihuahua. Es fanático de los Lakers y su jugador favorito es LeBron James. Como cualquier otro chico con pasión por el baloncesto, su sueño es algún día jugar en la NBA, sin embargo, es uno de los pocos mexicanos que ha encontrado un claro camino para lograrlo.

Su lugar de residencia por ahora es Texas, donde, reclutado por Panola College, buscará continuar su desarrollo como basquetbolista, capitalizar una buena temporada con su equipo y mejorar sus estadísticas, con la mira puesta en ser becado en una Universidad División I de la NCAA. “Después de eso, seguir jugando y, con el favor de Dios, llegar a la NBA”. Solo cerca de 4, 000 hombres han logrado jugar para la NBA en sus 74 años de historia. Entre ellos, cinco han sido mexicanos.

Desde 2001, la NBA en conjunto con la FIBA se involucraron en el programa ‘Basquetbol sin Fronteras’, con el fin de desarrollar el baloncesto a nivel mundial. A partir del 2017, la NBA reforzó los esfuerzos en Latinoamérica a través de sus academias en la región, que han impactado de manera positiva la vida de decenas de jugadores jóvenes, entre ellos, 11 participantes que se han comprometido con universidades NCAA División I en Estados Unidos y tres más que fueron becados en junior colleges.

Esteban Roacho fue uno de los graduados de la generación 2020 de la NBA Academy Latin America (estuvo un año en dicho centro de formación) y uno de los beneficiados para continuar jugando y estudiando en Estados Unidos. Además, indica que los programas que imparte en México le han permitido encontrar el camino para llegar a la NBA tras seis años de su vida jugando basquetbol.

“Me abrió mucho las puertas. Ellos me ayudaron a encontrar mi paso y cuando llegué a la academia NBA fue cuando realmente pude creer en mí mismo, que sí podía llegar a la NBA, porque cuando uno está chavo tiene el sueño de entrar y jugar en la NBA, pero como extranjero no sabes cómo llegar. La NBA me puso en una posición donde puedo y estoy cumpliendo mis sueños y es algo que nunca hubiera logrado yo solo”, afirmó.

Además de eso, los programas que desarrolla la NBA en México le han permitido jugar en el extranjero, conocer a los referentes de su deporte favorito y encontrar en sus compañeros y entrenadores a una segunda familia.

—¿Qué opinas de las oportunidades que ahora existen para el desarrollo de basquetbolistas en México que antes no se tenían?

“Es increíble porque la academia de la NBA permite que nos vean a los mexicanos. Esta academia está en la Ciudad de México, entonces esa exposición que tenemos como mexicanos y de que los entrenadores nos vean está ahí. Igual ya ha habido muchos campamentos como el de Gustavo Ayón que permite desarrollo y que también promociona a los jugadores”.

—De acuerdo a tu experiencia, ¿Qué tan cerca o qué tan lejos ves que otros basquetbolistas mexicanos puedan llegar a NBA?

“Hay muchos jugadores actuales como Gael Bonilla que está en Barcelona, que está jugando muy bien su temporada; está Jaime Jaquez que está en UCLA, que está jugando muy bien. También hay muchas mujeres que están jugando y teniendo un papel muy grande como Katia Gallegos y Karla Martínez que están en División I, entonces hay muchos jugadores que podría llegar a la WNBA o NBA y si no, jugadores que pudieran jugar en Europa”.

