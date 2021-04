Manuel Leal Peña, mejor conocido en el argot mexicano como Tinieblas, fue un luchador que brilló en la década de los 70 con un impacto más allá del cuadrilátero. En la cultura pop, apareciendo en nueve películas y hasta en un cómic. Pero su legado podría convertirse en algo más serio este 2021 si su hijo, Tinieblas Jr (su nombre real aún no es dominio público), gana la alcaldía de Venustiano Carranza en la Ciudad de México.

Ser político “es un puerta de salida a todas las ideas que tenía para mejorar la vida de la gente de los barrios”, indicó el enmascarado durante su presentación con el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), con el que competirá para ser alcalde en la jornada electoral más grande en la historia de México, según el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde están en juego 500 cargos federales y 19,915 locales.

Al igual que Tinieblas Jr., también han sido postulados a cargos públicos atletas y ex atletas como Rommel Pacheco, Paola Espinosa (ambos clavadistas activos), Juan Manuel Márquez (boxeo) y Adolfo ‘Bofo’ Bautista (futbol), entre otros, mientras que unos más como Blue Demon Jr. o el entrenador de futbol José Luis Sánchez Solá, ‘Chelís’, se quedaron como precandidatos

Ver a atletas y gente de la farándula en las boletas electorales es una tendencia cada vez más alta en México porque le conviene a los partidos para ahorrar tiempo y dinero, pero también porque la sociedad se encuentra en un estado de hartazgo contra el sistema, explican a El Economista expertos en marketing político y sociología.

PRI, PAN, Morena, futbol, pancracio, trampolines de 10 metros. Todos se mezclan con tal de ganar un puesto público, ya sea desde una diputación local hasta una gubernatura, pero, ¿Cuáles son los pros y contras de tener atletas en la política mexicana?

A favor: ahorro para partidos y naturaleza altruista

La relación atletas y política tiene un interés fuerte para ambas partes, explica David Dorantes, consultor en comunicación política egresado del Tecnológico de Monterrey (ITESM):

“Es una necesidad de ambas partes, de los deportistas por ganar espacios en políticas públicas, en la mayoría de los casos, con una sana intención para beneficiar al sector deportista y sembrar el deporte en sus comunidades. El interés de la política es porque cada vez los espacios están siendo más complicados para conquistar el voto y para que un candidato tenga una buena posición a la hora de arrancar la campaña debe estar muy bien posicionado desde por lo menos dos años antes. Es algo en lo que ya no les están dando los tiempos y entonces buscan a figuras públicas como artistas, cómicos y deportistas”.

Este último argumento beneficia a los partidos políticos no solo en reducir tiempos, sino también costos, destaca el analista, ya que al tener los atletas una imagen sana, con disciplina y sin vicios, no hace faltar invertir en ellos en su construcción de condición física, que es una de las reglas de proyección en marketing político.

“Sí, es un ahorro no solo en su imagen física, sino porque ya no tienen que invertir en un buen posicionamiento porque ellos ya llegan con eso de manera casi natural. Son conocidos y los partidos no tendrían que tocar esas vertientes, resulta muy redituable porque se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo”.

Dorantes, quien ha asesorada campañas políticas en Colombia, Panamá, Estados Unidos y México, agrega otros atributos de los atletas involucrados en política: su disciplina para trabajar, a la que están acostumbrados por su trayectoria deportiva, y, en el caso específico de las mujeres, su disposición para prepararse más académicamente.

“Las deportistas son las que más se han preocupado por aprender por lo menos lo básico de marketing y ciencias políticas, y en el caso de los hombres con los que me ha tocado trabajar, no (...) Son características muy personales, no podemos dejárselo solo a los deportistas, hay políticos de carrera que no se han actualizado y están haciendo el ridículo ahora”.

En contra: desconocimiento y desacuerdos internos

Entre los factores en contra, señala el analista, se encuentra el hecho de que varios deportistas son reclutados por los partidos sin tener una afiliación política larga, generando recelo en quienes sí se han formado en los colores de alguna institución.

fredi.figueroa@eleconomista.mx