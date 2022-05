Hay conductas que si se repiten y permiten, se normalizan; y esto le está ocurriendo al arbitraje en México. La liguilla del Clausura 2022 pone en relieve los escenarios de una impartición de justicia mal aplicada y sus consecuencias: partidos que rebasan los 90 minutos para compensar tiempo perdido por las pausas y la dependencia a la revisión de jugadas en el VAR (Video assistant referee) cuando la presión rebasa a los árbitros.

¿Por qué es común atestiguar reclamos de jugadores y entrenadores hacia un árbitro central o asistente?, ¿Por qué las decisiones arbitrales no siempre se respetan sin tener que respaldarse en los videos?

“El arbitraje está en el abismo, se ha dañado del futbol show donde ha sido menospreciado. Perdieron una parte importante que debe tener un árbitro: credibilidad. El VAR es una losa más para el árbitro donde la credibilidad es nula. Dejar protestar a los directores técnicos desde el minuto 1 hasta el noventa y tantos, o hasta en saques de banda. A pesar de que está tipificado en el reglamento, muchas cosas de disciplina no se aplican”, menciona a El Economista, Bonifacio Nuñez, ex árbitro mexicano.

Miguel Herrera, entrenador de Tigres, se volcó en reclamos hacia el árbitro Fernando Hernández Gómez en la ida de cuartos de final ante Cruz Azul. El precio fue una tarjeta roja, después de que el delantero Nicolás ‘el Diente’ López fue también expulsado. El sábado pasado, en la semifinal de vuelta Tigres vs Atlas, André-Pierre Gignac se quitó a sus compañeros del camino para ponerse al frente y protestarle al árbitro César Ramos Palazuelos.

”El árbitro cargó, soportó a Gignac, pero me pregunto, ¿Qué no está tipificado en el reglamento eso? la vejación que viven los árbitros en México, pero es culpa de ellos y solapada por la Comisión de Árbitros. No amonestan tampoco a los jugadores que festejan en la tribuna, y está en la regla, no se puede. Es una situación desquiciante”, subraya Bonifacio Nuñez.

marisol.rojas@eleconomista.mx