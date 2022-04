Andrés Lillini, director técnico de Pumas, se da crédito por darle una identidad de juego al equipo, pero su labor ha sido más trascendente. A partir de su conocimiento de las fuerzas básicas ha logrado dar un impulso a la cantera a través del debut y el posicionamiento de los jugadores de casa, de esta manera, el entrenador ha hecho rendir el presupuesto de la institución al mismo tiempo que ha colocado al plantel en instancias finales de Liga MX y de los torneos internacionales, argumentos sólidos para su continuidad en Pumas.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el actual contrato de Pumas con el director técnico de 46 años finaliza en diciembre de 2022, en el que su sueldo mensual se estima en alrededor de 800,000 pesos, según pudo saber este diario. Sin embargo, información de Récord asegura que antes de que otras ofertas toquen a la puerta del argentino, la directiva auriazul puso sobre la mesa una renovación de dos años más.

El mismo entrenador mencionó, en la conferencia al término del encuentro contra Monterrey por la jornada 14, que no ha recibido ninguna otra oferta y que se encuentra enfocado en Pumas y en el proyecto que el presidente del patronato, Leopoldo Silva, le encomendó. “Yo no me voy a ir a ningún lado siempre y cuando los dirigentes quieran”, enfatizó.

_¿Cómo defines el progreso que ha tenido el equipo durante tu gestión y qué tareas pendientes aún existen?

“El gran progreso es el grupo que tengo, que me enseña algo constantemente y la personalidad, de no renunciar a que nosotros tenemos que ganar. El orgullo que sienten por estar acá es meritorio. (...) Me falta consolidar esto con un campeonato porque se lo merecerían ellos, porque estamos sosteniendo una idea durante dos años. Son muy competitivos y para mí eso tiene un valor increíble. Creo que merecen un título”, dijo el técnico a El Economista.

El conjunto del Pedregal ha demostrado ser un equipo capaz de reponerse a la adversidad gracias a esa identidad aguerrida. Con 10 hombres logró avanzar a la final de la Concachampions contra Cruz Azul el pasado martes y este domingo, también con un jugador menos durante toda la segunda mitad, venció a Monterrey, otra de las plantillas más valiosas del torneo mexicano. En otras ocasiones el equipo se ha sobrepuesto a marcadores de 3-0 o más en contra (contra New England en los cuartos de Concachampions y contra Cruz Azul en la semifinal del Apertura 2020).

Después de tres años desempeñándose como director de fuerzas básicas, Lillini asumió la dirección técnica del primer equipo en agosto de 2020, mismo semestre en que los Pumas llegaron a la final de Liga MX, mientras que en el torneo pasado se quedaron en la semifinal contra Atlas, en un duelo de vuelta que fue marcado por la polémica arbitral. Actualmente, también se encuentran en la final de la Concachampions.

“Con las cuentas que ha entregado Lillini de acuerdo al plantel, al presupuesto con el que cuenta Pumas por su filosofía, con su perfil, ha demostrado que es el técnico ideal para Primera División porque ha sabido sacarle provecho a los jugadores que le da la directiva y por esta filosofía que tiene de formar jugadores y el vínculo que tiene con la cantera, porque pocos van a tener eso”, opinó Marcelino Fernández, reportero de deportes en ESPN con más de 15 años de experiencia.

El ex director de fuerzas básicas ha debutado a 17 jugadores y permitió la salida del equipo en venta de hasta cuatro futbolistas, entre ellos el canterano Erik Lira, que ayudaron a las finanzas del club sin que eso devaluara al plantel. Asimismo, a partir de su gestión la carrera de jugadores como Alan Mozo, formado en Pumas, y el veterano Alfredo Talavera recibieron una nueva proyección.

Luego de la salida del paraguayo Carlos González en el Clausura 2021, el argentino Juan Dinenno destacó entre los líderes de goleo de la competencia. A nivel interno, luego de un semestre de adaptación, los refuerzos brasileños Rogério de Oliveira, Diogo de Oliveira y el ecuatoriano Washington Corozo, también empezaron a rendir en la delantera.

Para continuar con el proyecto, lo único que pide al término de cada torneo es que la directiva de Pumas, que preside Leopoldo Silva, no desmantele su progreso al sacar a más de dos jugadores de peso en el equipo.

Como mencionó Lillini, la cereza del pastel será terminar con la sequía de títulos del equipo que arrastran desde el Clausura 2011 en el torneo de liga y desde 1989 en el ámbito internacional.

Actualmente atraviesa una inmejorable oportunidad de levantar su primer título como entrenador y el boleto al Mundial de Clubes, pues el 27 de abril Pumas disputará ante el Seattle Sounders de la MLS la final de ida del torneo Concacaf Champions League. Por 16 ediciones consecutivas los equipos mexicanos se han levantado con el primer lugar de esta competencia, con lo que estará en las garras de los felinos continuar con el dominio de la Liga MX en la Concachampions.

