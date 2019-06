Con 57 goles en su carrera internacional, Alex Morgan es una de las principales anotadoras de Estados Unidos, el país que más copas mundiales ha conseguido, con tres. Para ella, el éxito no sólo ha sido deportivo.

Ella es de Diamond Bar, California, y la manera en que ha posicionado su imagen le permite tener una fortuna estimada de 3 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Morgan anualmente recibe 4,500 dólares con su club Orlando Pride, lo que le vale ser la futbolista mejor pagada según un ranking realizado por Sports Show.

La histórica Abby Wambach, exjugadora y máxima anotadora en la historia para Estados Unidos, calificó a Morgan como “la cara del futbol femenil”.

“Tanta atención en una mujer está relacionada con su aspecto físico; pero Alex no es sólo una cara bonita, esto lo respalda con calidad deportiva. Es un caso similar al de David Beckham”, agregó Wambach.

La futbolista de 29 años es un imán para las marcas. Es la primera mujer que aparece como imagen en el video juego FIFA 16 junto a Lionel Messi. La revista Sports Illustrated auguraba desde hace cinco años que Alex tendría una de las imágenes más cotizadas y la colocó en la portada de su especial SISwim.

Inclusive en el 2018 participó en una película llamada Alex and me. Detrás de la jugadora existen cuatro marcas que la respaldan: Nike, Coca Cola, McDonalds y Panasonic. Y tiene otros contratos con patrocinios como Capstick, Trident, Mondelez, Seguros Nationwide, Procter & Gamble, Always y Oley.

Alex ha capitalizado sus resultados deportivos, y aunque es un estandarte del futbol femenil, sus ingresos no se equiparan con el de las estrellas del futbol varonil mundial. Por ejemplo, Lionel Messi, 127 millones de dólares, Cristiano Ronaldo 109 y Neymar 105.

La estrella de Orlando Pride se expresa en contra de la disparidad entre la rama masculina y femenina en el futbol. Por lo que reveló su descontento ante la diferencia de pagos en su Selección.

“Mientras que los jugadores del equipo masculino reciben un salario por partido de entre 5,000 y 17,000 dólares dependiendo de la calidad del rival, esta paga no es ofrecida a las mujeres. Nosotras no cobramos empates ni derrotas, sólo lo hacemos si vencemos a equipos clasificados entre los 10 primeros del ranking de la FIFA”, comentó a Times.

La californiana es egresada de la Universidad de Berkeley, donde estudió Economía Política, por lo que reveló que de obtener el título en la actual Copa del mundo, no asistirá a La Casa Blanca a causa de no estar de acuerdo con las políticas de Donald Trump.

Alex se ha enfocado en generar su propia marca, en la que resalta su línea de libros The Kicks, una serie de cuentos de futbol para niños y el Alex Morgan Summer Camp, un campamento de verano para la formación de jóvenes talentos en el futbol.

En el 2014 se casó con Servando Carrasco, quien nació en Coronado, California, pero vivió gran parte de su niñez en Tijuana a causa de tener raíces mexicanas; hasta los 7 años regresó a Estados Unidos. El también futbolista conoció a Morgan en la Universidad de Berkeley y actualmente se desempeña como centro campista en el LA Galaxy.

En una entrevista para el portal de la FIFA se le cuestionó:

¿Estamos viendo actualmente el mejor futbol que ha salido de sus botas?

-“Decididamente, este último año ha sido muy divertido para mí, especialmente con la Selección. Estoy muy feliz con el lugar que ocupo en este equipo ahora mismo, y creo que mi papel es más importante que nunca. He disfrutado convirtiéndome en capitana, y lo he interiorizado. Así que sí, tengo la impresión de que estoy jugando el mejor futbol de mi carrera hasta la fecha”.

