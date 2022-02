Alan Mozo entra a la cancha, reúne en un círculo a sus compañeros de equipo y los alienta enérgicamente, lleva una insignia de líder en Pumas pero no sólo anímico, también estadístico. Es el generador de mayor peligro en el conjunto del Pedregal y destaca entre los laterales de la Liga MX como el que más acciones ofensivas y creaciones claras de gol genera.

“En el último año, Alan Mozo ha sobresalido principalmente en la creación de oportunidades, es decir, en la ofensiva, no tanto en la defensiva. Es un lateral que tiene más intenciones de ataque y en la actualidad es el motor de la creación de oportunidades en Pumas”, dijo a El Economista Jorge Dennis, fundador y editor del portal especializado en análisis estadístico Statiskicks.

De acuerdo a datos proporcionados a este diario por el especialista, en el torneo Apertura 2021 y hasta antes del partido contra León por la jornada cinco del Clausura 2022, Mozo tenía un total de 20 oportunidades claras creadas, mientras que su promedio por 90 minutos es de 0.9. En contraste, el promedio entre laterales de la liga se ubica entre 0.3 y 0.4.

Pumas se ha planteado un juego más ofensivo, prueba de ello es el marcador 5-0 contra Toluca en el primer partido de la temporada y posteriormente un 3-1 contra Gallos. Con cinco partidos jugados es el equipo con más goles en el torneo (11) y poseen al líder de esta categoría en lo que va del certamen (Rogério De Oliveira con cuatro tantos).

“Me gusta mucho que los laterales estén involucrados siempre en una acción de ataque. Alan ha mejorado mucho, es el jugador que más asistencias a gol da de los laterales del futbol mexicano y eso no es muy común. También me gustan los laterales que marcan y Alan se ha puesto en la cabeza que tenía que mejorar eso, no hemos tenido más errores conceptuales de él. (...) Me aporta una dinámica en ataque me gusta mucho”, describió el director técnico de Pumas, Andrés Lillini.

Entre los laterales de la Liga MX, Mozo sobresale en las métricas de oportunidades creadas y en las oportunidades claras de peligro, también en la llegada a la última línea, los centros precisos, los duelos ofensivos ganados y en los pases progresivos. De acuerdo a los análisis de Statiskicks, un lateral derecho que equipara su producción es Diego Barbosa, del Atlas.

El aporte del jugador de 24 años se aprecia desde las gradas, un sondeo realizado por este diario en el Estadio Olímpico Universitario mostró que Mozo es uno de los preferidos por la afición cuando se les pregunta su opinión sobre qué jugador es de los más destacados del plantel: “Mozo suda la camiseta como pocos, es medio descuidado en su vida social, pero se entrega como pocos”, mencionó un seguidor de Pumas; “ha demostrado buenas cualidades al ataque, quizá sigue teniendo ciertas deficiencias a la defensa, pero lo importante es que el proyecto puede seguir”, dijo otro.

Aunque su actualidad deportiva es trascendental, Jorge Dennis describe que una de las deficiencias de Mozo es “el regreso”, es decir, “anticiparse, llegar a tiempo a la entrada, busca robar el balón, las intercepciones y todas esas acciones que definen a la defensiva”.

Lillini, a su vez, explicó que el jugador ha trabajado en reducir sus errores en la defensa: “Se ha puesto en la cabeza mejorar defensivamente y lo ha hecho muy bien, no ha cometido errores desde hace ya muchas fechas y hoy tenemos laterales competitivos que nos hacen fuertes por las bandas”.

Esta temporada el lateral ha participado en cuatro de cinco partidos posibles debido a que tuvo que cumplir con un partido de sanción por su expulsión en la fecha dos contra el Querétaro; además, deberá permanecer fuera de la convocatoria contra el Atlas en la jornada seis por una segunda expulsión en su último partido contra León. En ninguno de los casos el director técnico del conjunto universitario encontró motivos justos para que Mozo recibiera tarjetas rojas.