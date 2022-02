El sueño que Madison Keys había construido en el Australian Open apenas en enero se derrumbó de tajo en la primera ronda del Abierto de Zapopan, tras ser eliminada de manera inesperada por la francesa Harmony Tan, a pesar de estar separadas por 75 lugares dentro del ranking de la WTA.

La estadounidense Keys llegó a Zapopan como una de las favoritas de la afición al ser la sembrada número dos del torneo (ranking 29), tan solo detrás de la británica Emma Raducanu (12). No solo eso, su currículum de este año imponía respeto tras haber vencido a Sofia Kenin (11), Paula Badosa (8) y Barbora Krejcikova (4) en su andar por el primer Grand Slam del año, en el que llegó hasta semifinales (cayó ante la campeona, Ashleigh Barty).

Sin embargo, en su debut en Zapopan se vio rebasada por la joven de 24 años, Tan, por parciales de 6-4, 1-6 y 6-1. La oriunda de Rock Island fue superada desde el primer set y aunque se recuperó en el segundo, terminó por caer con un margen amplio de juegos.

¿Consideras que tu victoria fue una sorpresa?

“Es el partido más grande de mi carrera, mi victoria más grande, estoy muy feliz de haber ganado este partido, fue muy duro porque ella es una jugadora muy buena. La clave fue solo estar enfocada en mi juego y tratar de no poner la bola en la cancha porque es muy difícil cuando juegas en la altitud, pero hoy jugué muy bien”, analizó la francesa Tan en entrevista con El Economista.

Esta fue la primera vez que Keys y Tan se enfrentaron y en el papel la diferencia era notoria. No solo por la posición en el ranking (29 contra 104), sino por los títulos singles ganados a nivel profesional (cero contra seis) y la cantidad de victorias en su trayectoria (235 contra 308).

Además, Keys cuenta con la experiencia de haber sido cuatro veces semifinalista de Grand Slams (Australian Open 2015 y 2022; Roland Garros 2018; y US Open 2018), así como una vez finalista en el US Open 2017, lo que la llevó a una posición máxima en el ranking de número 7 en octubre de 2016.

Por el contrario, Harmony Tan era la número 233 del ranking a finales de 2020 y nunca ha superado más allá de una segunda ronda de Grand Slam. La apreciación de que la victoria en Zapopan es la más importante de su carrera se deriva de que nunca había logrado vencer a una jugadora del top 30.

“Estaré jugando partido por partido, cada día y ya veremos qué pasa. Me he sentido con más confianza en la ciudad y me siento así para encarar mi próximo partido”, recalcó Tan, que en segunda ronda (el miércoles) enfrentará a la china Qiang Wang, número 144 del ranking y que en el reciente Australian Open dejó fuera a Coco Gauff.

Tras la eliminación de Madison Keys, Emma Raducanu queda como la única top 30 sobreviviente en el Abierto de Zapopan y la principal candidata al título en cuanto a su ranking, aunque primero deberá superar a la australiana Daria Saville (610) para evitar otra sorpresa en el torneo.

Mexicana Renata Zarazúa queda fuera de dobles

También durante la jornada del lunes en el Abierto de Zapopan, la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada de dobles en primera ronda, tras perder junto a su compañera, la brasileña Laura Pigossi, por 6-4, 4-6 y 10-7 ante la dupla de asiáticas Peangtarn Plipuech (Tailandia) y Aldila Sutjadi (Indonesia).

La afición mexicana hizo sentir su calor a la dupla Zarazúa-Pigossi desde el primer instante, bajo una tarde de ocaso en la cancha 2 del Centro Panamericano de Tenis. Eso impulsó a que lograran remontar el primer set, aunque los gritos y la emoción no fueron suficientes para superar el partido.

Zarazúa saltó a la cancha con una protección en su rodilla derecha, producto de la lesión que ha acarreado desde 2021. Pese a ello, no mostró molestias físicas en su rendimiento, aunque sí algunos lapsos de inseguridad en la rapidez de los golpes de las asiáticas.

La brasileña Pigossi culminó así su participación en el Abierto de Zapopan 2022, ya que quedó eliminada de singles desde la primera ronda de qualies, mientras que la mexicana Zarazúa hará su debut individual este martes ante la polaca Magdalena Frech, buscando igualar su participación de 2021, en la que avanzó a segunda ronda.