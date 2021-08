Hace unos tres meses, Abraham Ancer escribió para el medio especializado Golf Digest sobre cómo se abrió camino en el mundo profesional del golf sin enseñanzas de un entrenador desde su natal Reynosa, Tamaulipas.

Su primer guía, su padre, el señor Abraham, le inculcó las primeras enseñanzas en el único campo de golf de la zona, Club Campestre de Reynosa: “Hay fotos mías en pañales por ahí. Tan pronto como pude ponerme de pie, estaba golpeando pelotas con él”.

Ancer se fue de México a los 15 años y aún a esa edad veía al PGA Tour inalcanzable: “Competir profesionalmente siempre fue un sueño desde que era un niño, pero siempre fue como ¡hombre!, no hay absolutamente nadie que haya llegado al Tour desde Reynosa”.

“Definitivamente mi juego es de cosecha propia. Hubo dos o tres profesionales del golf que me enseñaron los conceptos básicos del juego cuando era un niño, pero después de eso seguí jugando solo. Realmente nunca he tenido un entrenador de swing. Todavía no lo tengo”.

Todo sueño es ahora pieza materializada al coronarse en su ex inalcanzable PGA Tour. Una semana después de su participación debutante en Juegos Olímpicos, consiguió su primer campeonato del PGA Tour luego de ganar el World Golf Championship FedEx St. Jude Invitational. Tras el triunfo, su infancia hizo eco en una declaración: “Esto significa todo para mí. Tenía este sueño desde los 10 años de edad, ganar en el PGA Tour y lograrlo en solitario en el World Golf Championship. Esto es sorprendente y es por lo que he trabajado toda mi vida. Obviamente, espero no sea mi último triunfo”.

El domingo 8 de agosto el festejo no fue sólo para Ancer, también el propio Tour salió beneficiado. Así como lo fue cuando el tapatío Carlos Ortiz se convirtió en el primer campeón mexicano en el PGA Tour en 42 años, al levantar el trofeo en el Vivint Houston Open.

“El hecho de tener ganadores latinoamericanos le abre las puertas al Tour para seguir con su filosofía grow the game. Realmente nos quedamos impresionados con la respuesta que tiene el golf en México, con la acogida y con el entusiasmo que hay. El domingo por la noche Abraham Ancer fue tendencia en Twitter y por supuesto esto permite que el golf llegue a un nuevo mercado”, señala a El Economista Marco Farías, vocero en español del PGA Tour de Latinoamérica.

Grow the Game es una iniciativa establecida por la Fundación MA360 de Maurice Allen para fomentar la diversidad en el juego del golf, ya que ha sido un deporte históricamente conocido por tener muchas barreras socioeconómicas. En principio, el plan se esfuerza en brindar oportunidades y financiamiento a hombres y mujeres de raza negra en el golf profesional en el PGA y LPGA Tour, pero más que eso, el concepto de inclusión es poderoso para otras nacionalidades.

¿Qué beneficios a largo plazo le dará a Ancer ostentar un título del PGA Tour?

“La victoria le da a Ancer la tranquilidad de que tendrá tres años más de trabajo al máximo nivel, ya que su triunfo le dio una exención de 3 temporadas en el Tour. Además, por haber ganado un evento de la serie World Golf Championships, ganó 550 puntos en la Fedex Cup (Orden de Mérito del PGA Tour), donde ahora se ubica sexto y tiene una buena oportunidad de pelear por el máximo premio económico que se entrega al finalizar el Tour Championship. Asimismo, tendrá la oportunidad de buscar terminar el año en el top-10 del Ranking Mundial de Golf lo que le permitiría jugar cualquier torneo que quiera disputar”.

¿Cómo se aprecia la figura de Ancer en el mundo del PGA Tour?

“Ancer es un jugador Top, un golfista que todos sus pares saben que puede ganar el torneo en el que se presenta. Actualmente, es una de las figuras principales del golf internacional y la más importante en Latinoamérica. Incluso, encabeza el Ranking para formar parte del equipo internacional de la Presidents Cup, competencia que se llevará a cabo en 2022 y que enfrenta a los mejores estadounidenses contra los mejores internacionales (excepto europeos). Abraham hoy por hoy está en la élite”.

