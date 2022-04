El único torneo ATP 250 de México, el Abierto de Los Cabos, toma su turno para marcar su sexta edición con un cambio de imagen: estrenará el Cabo Sports Complex, aparecerán nuevos patrocinadores, tendrá por primera vez en su draw a tres tenistas top 10 y, como meta en el horizonte, planea cerrar un acuerdo para el naming right de su nuevo recinto en 2023.

Este es un sueño materializado tras dos años del boquete financiero que dejó la pandemia. En 2020 el torneo se suspendió y en 2021 cerró la taquilla. José Fernández, director del Abierto de Tenis de los Cabos (ATC) calcula que el golpe económico no rebasa los 700,000 dólares ya que, además, tuvieron el respaldo de la ATP para subsidiar el 50% del prize money en la edición 2021.

“El 2020 fue una pérdida que tratamos de mitigar lo más posible y en 2021 lo llevamos al punto de equilibrio. No hay que olvidar que la ATP hizo un subsidio con los torneos que no tuvieran acceso al público, entonces, nos ayudó con la mitad, que es de casi 1 millón de dólares (...) Para este año (2022) vamos a tener un incremento de la bolsa y sin subsidio por ser a puerta abierta. Ya cada torneo paga el prize money completo a menos de que, por alguna razón, el gobierno no permita que se lleve a cabo a puerta abierta o con limitaciones de aforo”, responde a El Economista.

El prize money del ATC es de 873,000 dólares y es el cuarto más importante de los 38 torneos ATP 250 que se llevan a cabo en el año alrededor del mundo, solo por debajo de Doha (Qatar), Kuala Lumpur (Malasia) y San Petersburgo (Rusia).

“Esperamos que este año salgamos ya con números positivos y que podamos estar ya hablando de que el torneo va encaminándose a tener esta línea de buenos resultados. Lo vimos en Acapulco, allá nos tardamos 13 o 14 años en tener números negros, ahora (en Los Cabos) estamos convencidos de que vamos a llegar a eso antes y la intención es que sea este año, todo pinta para que podamos estar en un balance positivo”.

La nueva casa en Los Cabos es una inversión en infraestructura que supera los 110 millones de pesos y que se estima recuperar en cuatro años a través de ganancias adicionales, al tener la capacidad de albergar más eventos deportivos y de entretenimiento a lo largo del año.

“Este año estaremos al 100%. Acabaremos en mayo, se tiene que terminar el estadio y construir el área de prensa y de jugadores”.

Tan sólo por la edición de este año, la expectativa de derrama económica es superar los 103 millones de pesos, que fue la cifra alcanzada en 2019. En cuanto al costo de operación por la semana del torneo, se calcula en 80 millones de pesos y, a esto, se tiene que considerar que los organizadores pagan anualmente a la ATP la licencia (tour fee) por la categoría 250, con un costo que ronda los 120,000 dólares.

“Es una licencia que se ha mantenido, aunque con un poco de aumentos inflacionarios”.

Mextenis, empresa organizadora del Abierto Mexicano de Tenis, cerró un acuerdo por tres años con GNP Seguros, que proporciona el naming right del estadio principal de Acapulco. En la misma dirección, caminan con la línea de negocio en Los Cabos, aunque es una meta para 2023.

“Sí lo hemos pensado, pero no lo hemos salido a buscar. Buscaremos el naming de la Arena. Sí hay planes, más no negociaciones. La intención es que tenga un naming, así como en Acapulco está la Arena GNP. Estamos evaluando primero qué es lo que vamos a ofrecer y cómo para después salir a negociar. El plan es tenerlo listo para 2023”.

Mientras tanto, la balanza comercial del torneo para 2022 contempla un 40% de ingresos por taquilla y el otro 60% por concepto de patrocinadores, que son en la cartera más de 20 marcas.

“La incorporación de Disney y Star+, Inter.mx y podremos confirmar más, la respuesta ha sido buena. Cada vez, las marcas tienen mayor conocimiento de lo que hacemos. Somos pocos eventos en el mundo y, sobre todo en el tenis, que tienen tantos patrocinadores, en Acapulco, Los Cabos y ahora el tener esta cantidad de patrocinadores habla mucho de la lealtad y el conocimiento que tienen a un producto que es muy joven y que ya se ha posicionado rápidamente”.

El director del ATC no pierde de vista el objetivo de subir el nivel de la plaza a un torneo ATP 500, pero tras su nacimiento apenas en 2016, no se apresura y más bien refiere que se han dado grandes pasos con la construcción del nuevo complejo y la participación de tenistas de alto calibre.

"Estamos convencidos de que 2022 será la mejor edición de la historia del torneo, pero vamos paso a paso. Por supuesto la intención es subir de nivel a un ATP 500, pero para llegar a ello primero tenemos que ser el mejor del nivel 250".

Cabo Sport Complex

Inversión total entre 2021 y 2022: más de 110 millones de pesos.

Extensión: 8,000 metros cuadrados.

Capacidad del estadio principal: 3,500 personas

Capacidad del Grand Stand: 1,500 personas

3 canchas de entrenamiento

Torneo fechas: 1-6 de agosto

Precios de los boletos: entre 590 y 600 pesos de lunes a miércoles y entre 3,000 y 4,000 el fin de semana, a partir de cuartos de final.

Historial de afluencia total:

Año / Personas

2016: 12,300

2017: 16,890

2018: 21,959

2019: 22,751

