Novak Djokovic (1°) se clasificó para las semifinales de las Nitto ATP Finals con su victoria número 50 del año el miércoles, jornada en la que también celebró el noruego Casper Ruud (8°) al derrotar al británico Cameron Norrie (12°) y conservar así sus oportunidades de clasificarse a las semifinales. No tan grato día fue para el griego Stefanos Tsitsipas (4°), quien se retiró a causa de una lesión en el codo derecho.

El número 1 del mundo, que persigue su sexto título en el torneo final de la temporada, terminará como líder del Grupo Verde en el Pala Alpitour en Turín tras ganar 6-3, 6-2 al quinto cabeza de serie Andrey Rublev (5°) y después de la retirada de Tsitsipas.

Con un título más en el Masters, el serbio igualaría el récord de seis que ostenta el suizo Roger Federer. Djokovic ahora tiene un récord de 50-6 esta temporada y logró un 27-1 en torneos del Grand Slam.

Djokovic nunca se había enfrentado a Rublev, pero entre las claves de su juego estuvieron su fortaleza física y mental: “Quise sacarle de su zona de confort, jugar con el tiempo y cambiar de ritmo. En general fue una gran actuación”, dijo el número 1 del mundo.

"Ganando el primer set le puse más presión y comencé a jugar más consistente desde el fondo de la pista", analizó el belgradense de 34 años, que busca ganar un torneo que no conquista desde 2015.

El viernes Rublev enfrentará al noruego Casper Ruud, por el pase a la semifinal. El historial frente a frente favorece al ruso 4-0 y aunque es la primera vez que Ruud participa en el Masters, se encuentra con la confianza de haber remontado ante el británico Cameron Norrie por 1-6, 6-3 y 6-4, para obtener su primera victoria en el certamen y conservar sus posibilidades de acceder a la final.

“Será un duro desafío. Jugué contra él un par de veces y nunca pude derrotarlo, pero haré todo lo posible para vencerlo y, en efecto, intentaré generar algo nuevo para desafiarlo con un plan diferente ya que anteriormente no me ha funcionado. Será un partido divertido contra un jugador muy agradable dentro del circuito y que juega con mucha intensidad cada punto por lo que deberé hacer lo mismo”, dijo el noruego.

Norrie entró al torneo en sustitución de Stefanos Tsitsipas, el griego finalista de Roland Garros se había retirado a comienzos del mes del Masters 1000 de París por las mismas molestias y en su debut en Turín fue barrido por Rublev 6-4, 6-4.

Ganador del Masters en 2019, Tsitsipas es el segundo jugador en retirarse de la competencia este 2021 después de Matteo Berrettini (7º), quien abandonó en su primer partido el domingo por una lesión en los abdominales.

“Retirarme de las Nitto ATP Finals ha sido una decisión muy difícil de tomar. La lesión del codo me viene molestando desde hace unas semanas. He trabajado muy duro para poder jugar este torneo, pero desafortunadamente, no podré seguir compitiendo”, comentó el griego.

El otro Grupo (Rojo), es liderado por el ruso Daniil Medvedev, quien lleva paso invicto al derrotar a Hubert Hurkacz y Alexander Zverev en los días previos. El jueves, el número 2 del mundo enfrentará a Jannik Sinner, el italiano que entró al relevo de su compatriota Berrettini.

