El 2021 apaga el motor de la carrera de marcha de los 50 kilómetros, por razones como bajar el número de atletas en unos Juegos Olímpicos, incluir en su lugar, una prueba que ponga por delante la paridad de género y por quitar una transmisión que requiere más de cuatro horas en un programa olímpico que se compone, en esta edición, por 46 disciplinas.

Es justo el momento en el que el andarín Isaac Palma regresó al escenario olímpico después de 9 años, considerando sus últimos Juegos en Londres 2012. A la distancia, él mismo se describe como un atleta que a los 21 años no tenía madurez ni la experiencias que te da el fogueo en competencias internacionales. Además, no clasificar a la justa de Río Janeiro 2016, le puso el reto de mentalidad más importante de su vida.

“Ahora disfruté bastante el proceso desde la clasificación, todos los entrenamientos y es algo que no viví tal vez en mis primeros Juegos Olímpicos porque no sabía ni lo que conllevan, tenía 21 años y no era una meta clasificar a Londres 2012, simplemente se dio. Desde entonces han sido 9 años bastante difíciles para mí pero también con muchas satisfacciones, tuve la oportunidad de ir a muchas competencias. Fui a campeonatos del mundo, a unos Panamericanos, a una Universiada Mundial”.

