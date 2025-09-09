STPS ajustará en octubre el programa piloto de trabajadores de plataformas digitales

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene previsto realizar ajustes en octubre al programa piloto dirigido a los trabajadores de plataformas digitales, cuyo objetivo principal de estas modificaciones es garantizar que estos trabajadores accedan plenamente a todos los seguros ofrecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Así lo dio a conocer Alejandro Salafranca, director de Trabajo Digno de la STPS, quien explicó que estos ajustes se enmarcan dentro del primer trimestre del programa piloto, cuya duración está prevista hasta diciembre.

Salafranca detalló que, durante los meses de julio y agosto, se ha observado un registro mensual de aproximadamente un millón de trabajadores por parte de las empresas de plataformas. Cabe destacar que entre un 15% y un 18% de estos registros corresponden a trabajadores que laboran en más de una plataforma, aunque el número de individuos únicos se mantiene en torno al millón.

Un dato significativo es que alrededor de 133,000 trabajadores fueron los que alcanzaron el salario mínimo neto como lo establecen las reglas del programa piloto. “Esto les permite convertirse en puestos de trabajo subordinados y formales, obteniendo así el derecho a Infonavit y a los cinco seguros del IMSS, cuyos costos son cubiertos por las empresas de plataformas”.

Tras destacar que se está aprendiendo mucho de este proceso, dijo que un hallazgo relevante, es que el 99% de los trabajadores de plataformas que logran la subordinación y formalización lo hacen para una sola plataforma. “Esto desmiente el mito generalizado de que la mayoría de los trabajadores de este sector opera para múltiples plataformas simultáneamente”.

El primer trimestre del programa piloto concluirá este mes de septiembre. En el segundo trimestre, que dará inicio en octubre, la Secretaría del Trabajo tiene la facultad de modificar los factores porcentuales que se utilizan para medir el cumplimiento (la diferencia entre el salario bruto y neto).

La categoría A tiene un factor de 36%; la categoría B, 30%, y categoría C, 12%, y son estos los que podrían modificarse para el mes de octubre.

“La meta es que los factores definitivos que entrarán en vigor en enero no sean idénticos a los provisionales. Esta estrategia busca generar confianza en el sector, evitar un aumento de costos para las plataformas y fomentar la creación de empleo”, indicó Salafranca..

Así, los datos que se recaben durante los meses de octubre, noviembre y diciembre serán fundamentales para la definición de los porcentajes definitivos que se aplicarán a partir de enero, una vez que el programa piloto haya finalizado.

Salafranca enfatizó que las cifras presentadas hasta ahora son resultados preliminares, correspondientes a la observación de los dos primeros meses del piloto. Las conclusiones definitivas sobre la efectividad y el impacto del programa se obtendrán al finalizar los seis meses de su implementación.

En tanto, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), destacó que "solo 1 de cada 10 trabajadores de plataformas accedió a seguridad social completa", por lo que expresaron su preocupación, ante los datos publicados sobre el segundo mes de la prueba piloto para personas trabajadoras de plataformas digitales.

Sergio Guerrero, secretario general de la UNTA, dijo que de más de 980,000 personas beneficiarias de la reforma, sólo 133,000 superaron el umbral del ingreso neto mensual y accedieron al régimen completo de seguridad social.

Añadió que, “aunque todas las personas fueron dadas de alta con cobertura por riesgos de trabajo, la mayoría sigue excluida de derechos clave como atención médica general, guarderías, ahorro para el retiro o pensión por invalidez”.

Además, advirtió que la implementación actual no está garantizando el acceso universal prometido. Los llamados porcentajes de exclusión —que reducen hasta en un 60% el ingreso reconocido como salario— están generando una barrera estructural para el reconocimiento de derechos.