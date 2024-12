Reformas laborales no han inhibido la inversión en México: AMECH

“México venía muy atrasado en condiciones laborales, y para muchas de las empresas que están invirtiendo aquí, parte de lo que se ha modificado, en sus países de origen ya lo tienen”, afirma Francisco Martínez Domene, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech). En ese sentido, el directivo descarta que las últimas reformas laborales hayan inhibido la inversión en el país.

“En pocos países del mundo hay seis días de vacaciones o se paga tan poco, y ahora se ha ido dignificando, creo que todavía falta más y eso no ha parado la inversión. Genera más paro de inversión que no haya certidumbre política, económica o jurídica”, señala.

Francisco Martínez Domene asumió este 4 de diciembre la presidencia de la Amech, en un contexto de cambios laborales en México. Las transformaciones en el mundo del trabajo continuarán y eso es algo positivo, puntualiza.

En los últimos seis años, el Congreso de la Unión aprobó cerca de 15 reformas a la Ley Federal del Trabajo, confirmando así el periodo de modificaciones más activo de los últimos 30 años.

“El sexenio pasado fue un periodo muy importante de reformas, principalmente la de outsourcing, se generaron muchas cosas, la intención ha sido buena porque se ha buscado dignificar las relaciones laborales en México y el empleo. Se ha avanzado, aunque las empresas hemos asumido ciertos costos y de manera casi inmediata, pero el fondo ha sido bueno”, afirma en entrevista con El Economista.

Desde la organización consideran importante mantener el avance en la agenda laboral, aunque con un mayor diálogo con el sector empresarial y plazos que permitan la adecuación de las compañías a las nuevas regulaciones.

A decir del representante de la asociación, la reducción de la jornada laboral se perfila como una de las grandes discusiones que siguen en el país, la cual representa una mejora en las condiciones de trabajo, pero también retos en la implementación.

“Una de las regulaciones que serán importantes es la reducción de la jornada laboral, está en discusión en muchos países del mundo, y el secreto del éxito para esto, es hacerlo de una manera dialogada con el sector empresarial para aportar recomendaciones e ideas, en las empresas estamos a favor de reducir la jornada laboral, México es uno de los países que más horas trabaja y no hay quien se oponga a que las personas trabajen menos, pero lo importante es hacerlo con escucha y con una implementación gradual”, asegura Martínez Domene.

Si bien la productividad está influida por diversos factores, las jornadas de trabajo extensas sí contribuyen a un bajo desempeño, reconoce. En ese tenor, una reducción de horas de trabajo “puede potenciar la productividad porque están más concentrados y descansados”.

La reducción de la jornada laboral es uno de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer día de gobierno, recientemente la mandataria aseguró que en 2025 comenzará la discusión a través de mesas de diálogo coordinadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el objetivo es construir un proyecto con consenso.

Reducción de la informalidad, el gran reto

En este escenario de cambios, el directivo opina que la reducción de la informalidad laboral se mantiene como uno de los grandes retos en el mercado de trabajo, y especialmente en la política pública.

“La formalidad en el empleo es sinónimo de trabajo digno”, puntualiza. Con el 2030 cada vez más cerca y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el cual contempla el trabajo decente, Francisco Martínez opina que la disminución de la informalidad es uno de los retos en los que se debe avanzar más, la buena noticia, subraya, es que esto es parte de los compromisos del nuevo gobierno.

En ese tenor, el presidente de la Amech reconoce que en la industria de servicios especializados aún persisten esquemas informales de contratación, los cuales perjudican a los trabajadores, la erradicación de modelos de evasión es clave para avanzar en la disminución de la informalidad que se presenta en empresas formales.

“Sorprendentemente ocurre en determinados sectores, en empresas formales que tienen facturación y beneficios, pero una parte de sus empleados están como informales, y eso no es posible. Aquí todos debemos cumplir las reglas”.

Y dentro de las estrategias para la formalización del empleo, agrega Martínez Domene, hay que promover la formación de la fuerza laboral en torno a la importancia del trabajo formal.

“La cultura de la formalidad en el empleo hay que impregnarla en el ADN de los trabajadores, hay que generar consciencia de que el trabajo informal no tiene futuro y que no deberían aceptar trabajos informales porque en México tenemos mucho trabajo formal. Y aunque hay empresas que a través de esquemas informales ofrecen un poco más de dinero al mes, los trabajadores deben saber que no tendrán cotización a la seguridad social, no habrá prestaciones o cuando vayan a pedir un crédito al Infonavit no tendrán nada”, apunta.