Los países más felices del mundo en 2026; ¿qué lugar ocupa México?

El Informe Mundial de la Felicidad 2026 confirma la predominancia de los países nórdicos en los primeros lugares del ranking global.

Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo con una calificación de 7.764, seguido por Islandia (7.540) y Dinamarca (7.539), consolidando una tendencia sostenida en los últimos años.

En el listado también destacan países europeos como Suecia, Noruega, Países Bajos y Suiza, así como Israel y Luxemburgo, todos con puntuaciones superiores a 7 puntos. Un caso relevante es Costa Rica, que alcanza el cuarto lugar con 7.439, posicionándose como el país latinoamericano mejor evaluado en términos de bienestar.

Por su parte, México se ubica en la posición 12, con una calificación de 6.972, lo que lo coloca cerca del top 10, aunque con un ligero retroceso respecto a su posición anterior.

El ranking refleja que factores como la calidad de vida, el apoyo social, la estabilidad económica y la confianza institucional continúan siendo determinantes clave en la percepción de felicidad a nivel mundial.