Ley secundaria para reducir la brecha salarial, prioridad en la agenda legislativa de temas laborales

Patricia Mercado, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, dijo que la agenda legislativa de temas laborales dará prioridad a los relacionados con mujeres, en este caso con la ley secundaria para reducir la brecha salarial.

Durante su participación en el foro “Nueva realidad laboral, volatilidad, incertidumbre y retos”, la diputada Mercado consideró que las iniciativas sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y el aumento a los días de aguinaldo de 15 a 30 días, no verán la luz este año.

En tanto, afirmó que la brecha salarial es muy posible que se apruebe “no sé cuál es el diagnóstico que tengan, pero éste no es solamente un tema de discriminación y hay que nivelar. Las empresas han ahorrado mucho dinero con la brecha salarial, mucho dinero, o sea, no es que no pueden”, afirmó la legisladora.

Afirmó que este no sólo es un asunto en el que hay un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino recordó que la Unión Nacional de Trabajadores expuso el caso en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde que hubo recomendaciones al gobierno de México para atender el tema.

“Hay una resolución de la Organización Internacional del Trabajo, que le dijo a México, ‘oye, tienes que meterte en este tema a partir de una queja que planteó la Unión Nacional de Trabajadores’, desde que hemos estado avanzando en el tema de la brecha salarial. Entonces, ahí, va a haber reformas a leyes secundarias”.

Respecto a la propuesta de reducir la jornada laboral, Patricia Mercado admitió que es un tema de interés público, sobre todo para las nuevas generaciones, el tema de los tiempos de trabajo que buscan salir de estas condiciones de precariedad, o sea, “esta idea de que no sólo el dinero es riqueza, sino también el tiempo es riqueza y está mal distribuida esta riqueza, que tiene que ver con el tiempo”.

Si bien los sindicatos no se han interesado en el tema, sí existe un compromiso de analizarlo; aunque, “no verá la luz este año, sí será el inicio de la discusión, ya se ha planteado hacer foros, nosotros vamos a impulsar que se hagan discusiones estatales, regionales, realmente que sea una reforma con mucho diálogo como fue la gran reforma laboral, la reforma de vacaciones y la propia reforma al sistema de justicia laboral.

En ese sentido, hizo un llamado al sector privado, a los trabajadores a los especialistas, sindicatos a estar muy atentos, “y sí participar en la discusión y el diálogo para tratar de movernos del lugar, porque los tiempos ya cambiaron”.

Destacó que se va a pensar cómo sí suceda; “es un compromiso como decíamos del Ejecutivo, es un compromiso del Legislativo, eso va a suceder y lo que tenemos que empezar a trabajar es cómo, ¿cómo?, ¿en qué tiempos?, ¿de qué manera? Creo que tu pregunta es muy pertinente, puede ser por sectores, por regiones”, indicó.