La Inteligencia Artificial tiene potencial transformador en el mundo del trabajo

De acuerdo con el Reporte sobre el futuro de los profesionistas 2025, de Thomson Reuters, sólo 22% de las empresas cuenta con una estrategia visible de adopción de GenAI, pese a que las organizaciones con un plan definido tienen 3.5 veces más probabilidades de obtener beneficios críticos de estas herramientas en comparación con quienes no cuentan con una hoja de ruta.

La IA es la fuerza de cambio que más potencial transformador tiene en el mundo del trabajo; especialmente por las expectativas de permanencia en el mediano y largo plazo.

Se estima que el impacto transformador del auge de la IA generativa asciende al 44% de las unidades, mientras que su impacto significativo alcanza un 36 por ciento.

Por su parte, la explosión del big data y los cambios regulatorios y de legislación ocupan los siguientes puestos en impacto transformador del mundo del trabajo.