El especialista en RH con un enfoque más digital

De acuerdo con una investigación de McKinsey sobre el estado de la inteligencia artificial (IA) en 2024, en el mundo ha aumentado de forma muy importante la adopción de esta nueva herramienta tecnológica: “Durante los últimos seis años, la adopción de IA por parte de las organizaciones de los encuestados ha rondado el 50 por ciento. Este año (2024), la encuesta revela que la adopción ha aumentado a 72 por ciento”.

La forma acelerada en que la tecnología está cambiando la manera de trabajar obliga también a que los procesos humanos dentro de las organizaciones evolucionen y se adapten a esta nueva realidad.

Sin perder el contacto o el enfoque humano, hoy el especialista de Recursos Humanos (HRBP) tiene herramientas digitales que le permiten mejorar la experiencia del colaborador. Por ejemplo, ahora, a través de la IA, se pueden crear contenidos personalizados de entrenamiento que se ajusten a las necesidades de desarrollo de un colaborador, ofreciendo una mejor calidad en la formación y permitiendo un impacto más rápido en su desempeño. Además, es posible medir el avance y estar monitoreando el uso de los recursos de entrenamiento, ligado también al nivel de resultados, y todo esto se puede usar como base del feedback del jefe al colaborador. Esto desafía a las organizaciones a evolucionar el rol de los HRBP, ayudándolos a integrar estas herramientas para mejorar la gestión de personas en los negocios.

En este sentido, un enfoque más digital y soportado en herramientas de IA puede marcar una gran diferencia en la gestión de Recursos Humanos y su impacto en el negocio. Algunos ejemplos de las mejores prácticas en el uso de la tecnología para evolucionar el rol del HRBP son:

Identificación de talento interno

Es común que en las organizaciones la planeación de talento use como insumo la trayectoria del colaborador; sin embargo, esta información muchas veces está desactualizada, especialmente en las experiencias que la persona tenía previo a integrarse a la empresa. En este sentido, contar con una herramienta de IA que permita escanear el perfil completo de los colaboradores en las diferentes fuentes, como redes sociales profesionales, y luego hacer cruces de esas experiencias previas con el perfil requerido, puede traer información valiosa y hallazgos clave para la gestión de talento, ayudando a cerrar la brecha de talento en porcentajes muy importantes.

Segmentación de la propuesta de valor

Un rol clave del HRBP consiste en dedicarle tiempo a entender cómo han evolucionado los colaboradores en cuanto a sus necesidades y/o esquemas de vida personal y familiar, la dinámica de los equipos de trabajo, esquemas de comunicación, etc. Pues no sólo contaremos con un elemento estratégico del plan humano del negocio, también podremos convertirnos en referentes humanos para el mercado laboral. Pero realizar este análisis es una tarea bastante difícil cuando no se cuenta con tecnología. A través de cruces de bases de datos de información proveniente de la nómina, seguros, uso de beneficios, etc., se podrán encontrar datos valiosos y realizar proyecciones para dar una atención más personalizada a las personas en la empresa, construyendo una oferta integral que mantenga la conexión con los colaboradores y disminuya la rotación.

Planes de desarrollo basados en “learning journey”

A través de herramientas de IA se puede microsegmentar el aprendizaje, adecuando los contenidos y formas a las necesidades cambiantes del negocio y las personas. Este enfoque plantea la posibilidad de cambiar la forma tradicional de “entregar contenidos” a un enfoque de demanda individual basada en el desempeño de una persona, un equipo e incluso una organización. Con esto se puede medir el impacto de estos recursos en la mejora de los resultados, lo que permite realizar ajustes en tiempo real para que sean cada vez más efectivos.

Monitoreo de riesgo laboral

En la medida en que crecen los desafíos provenientes de nuevos jugadores en el campo sindical, crece también la necesidad de anticipar los posibles efectos que esto pueda tener en la gestión del centro de trabajo, integrando temas relacionados con el comportamiento de las revisiones de contratos colectivos, el incremento de salarios y beneficios en las negociaciones, o situaciones de conflicto en el entorno cercano del centro de trabajo. La IA permite desarrollar una mejor visión a través del cruce de bases de datos, con lo que se construyen mapas de riesgo que pueden anticipar la necesidad de preparar a las empresas.

En el contexto actual laboral de México, estamos enfrentando el momento más interesante y divertido para estar en un equipo de Recursos Humanos. Hoy vemos cómo los negocios aceleran su desarrollo, llegando al cliente a través de productos y canales disruptivos, rompiendo las tradicionales estructuras funcionales, con culturas ágiles y herramientas innovadoras que integran la IA y la automatización, lo que genera la necesidad de habilitar a las personas con nuevas capacidades y mindsets.

Pero, por otro lado, tenemos también una realidad social que no va al mismo ritmo, con una sociedad polarizada, en un entorno económico desafiante y con una transformación de fondo en el mundo laboral y sindical, que aterrizan cualquier iniciativa al mundo real y obligan al equipo de RH a mantener un ojo en cada extremo de este péndulo en movimiento.

En este contexto, se necesita una evolución del rol del HRBP y del equipo de Recursos Humanos, así como también la transformación del liderazgo hacia un mindset multidimensional, capaz de integrar el trabajo humano con las nuevas máquinas, generando un ambiente armónico y, a la vez, incrementando la productividad.