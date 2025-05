Docencia y tecnología: ¿Cómo preparar a quienes formarán a la fuerza laboral del futuro?

La docencia es uno de los primeros acercamientos de millones de estudiantes para enfocarse a una carrera profesional, sin embargo, ante los crecientes cambios y evoluciones que se viven en el mundo del trabajo, los maestros deben tener las capacitaciones necesarias para formar a la fuerza laboral del futuro.

Si bien temas tecnológicos como la inteligencia artificial generativa (GenAI por sus siglas en inglés) y las nuevas herramientas digitales, son considerados como campos que tendrán mayor demanda de profesionistas y especialistas, los profesores tienen una de las tareas más importantes al momento de educar a los estudiantes y es, contar con ciertas habilidades para desarrollar las competencias que requiere el mercado laboral del futuro.

Y a la par del reto de desarrollar nuevas habilidades y técnicas de enseñanza, los docentes tienen desafíos en condiciones de trabajo, como bajas remuneraciones, falta de infraestructura, planes de capacitación, mejor entrenamiento, acceso a mayor tecnología, hasta déficit de personal, entre otros rubros más.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en México no sólo existe una escasez de docentes, sino que quienes eligen esta profesión enfrentan condiciones laborales subóptimas que limitan su crecimiento profesional, formación y, por ende, su capacidad de ejecutar funciones básicas dentro de las aulas para una mejor educación.

Señala, que los profesores destinan tiempo para la preparación de las clases impartidas, la evaluación de estudiantes, diálogo con los padres de familia, revisión de actividades, tareas administrativas y capacitaciones en diversas áreas como la tecnológica, así como al trabajo colaborativo con otros maestros.

Nidia Chávez, directora de Fundación Telefónica, comenta que una de las profesiones que tiene más retos frente a la transformación digital son los docentes.

"Un ejemplo de eso, es lo que ocurrió en la pandemia. Tuvieron que arriesgarse y salir al ecosistema digital para permanecer en comunicación con sus estudiantes. Esa curva de aprendizaje que ocurrió llegó a un límite, y por supuesto hubo cansancio y grandes aprendizajes”, refiere.

Ante eso, agrega que el reto más grande que tienen los docentes es desarrollar las habilidades necesarias para poder implementar metodologías innovadoras de enseñanza, y hacer que sus estudiantes se incorporen a la era digital.

"Los docentes en escuelas con menos oportunidades de tener recursos de calidad educativa, se van a encontrar con estudiantes que no tienen habilidades digitales, es decir, no por nacer en esta era necesariamente eres un nativo digital. Para adquirir las habilidades se dan procesos que están relacionados con tener recursos, con tener docentes formados, conectividad, acceso a equipamiento, por lo tanto, el docente se va a enfrentar en muchos casos y estamos hablando de escuelas que están en zonas vulnerables a estudiantes que no tienen esas habilidades”, comenta.

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), indica que a medida que la revolución digital transforma la economía mundial, es imprescindible adoptar nuevos paradigmas educativos para colmar la creciente brecha de habilidades.

Destaca que, en una era dominada por la IA, la computación y las tecnologías sostenibles, un título universitario tradicional de cuatro años, ya no es considerado una garantía de éxito en la carrera profesional.

“La transformación de la educación debe ser a la vez innovadora e inclusiva. Aunque las soluciones digitales son prometedoras, debemos garantizar la igualdad de acceso a todos los grupos socioeconómicos. Si empezamos ahora a transformar la educación, podremos formar una generación capaz de liderar la innovación más allá de las fronteras e impulsar un crecimiento económico sostenible”, afirma.

Por otro lado, Fernanda Domínguez, directora de Sociedad del Imco, explica que estudiar cualquier carrera o formación técnica relacionada con la docencia, es una de las áreas más populares entre los jóvenes.

Detalla que el ingreso promedio de un docente en México es de 20,506 pesos al mes, mismo que puede aumentar hasta 27,157 pesos cuando se tiene algún posgrado.

“Los docentes han enfrentado varios cambios al sistema educativo, y eso entre la nueva escuela mexicana, el nuevo plan de estudios, ese tipo de cambios impacta también en los docentes. Están acabando de aprender un sistema y luego un nuevo cambio, y realmente no hay esta apuesta como país por impulsar una educación de largo plazo", resalta.

Habilidades que deben tener los docentes

Nidia Chávez apunta que una de las principales habilidades que deben tener los maestros es el poder analizar datos y utilizar los recursos tecnológicos para que esas tareas que son rutinarias como las administrativas, que quitan tiempo al docente, las puedan hacer con tecnología y así dedicarse más a aspectos importantes como los alumnos.

“La empatía es otra habilidad importantísima por el rol que tienen los docentes; otra es el auto conocimiento y la decisión de participar en procesos de autoevaluación para seguir aprendiendo; habilidades con la innovación en la educación”, comenta.

Según el WEF las prioridades para mejorar la docencia deben incluir:

Marcos normativos inclusivos que reconozcan vías de aprendizaje alternativas y proporcionen mecanismos de apoyo financiero.

que reconozcan vías de aprendizaje alternativas y proporcionen mecanismos de apoyo financiero. Alianzas público-privadas para financiar tanto la innovación como el acceso de las comunidades desatendidas.

para financiar tanto la innovación como el acceso de las comunidades desatendidas. Certificación de habilidades reconocida a nivel internacional con alternativas flexibles y asequibles.

reconocida a nivel internacional con alternativas flexibles y asequibles. Inversión estratégica en tecnologías de aprendizaje con énfasis en la accesibilidad y la asequibilidad.

A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), destaca que la transformación de la educación comienza cuando los docentes participan activamente en el diálogo social, en los procesos de toma de decisiones y en las políticas.

"No será posible transformar la educación sin una financiación adecuada que garantice la consecución de los objetivos educativos a escala mundial. Un enfoque por parte de todo el gobierno con miras a mejorar las condiciones de los docentes, fomentar la innovación y financiar la educación como un bien público puede aumentar la oferta de profesores cualificados y lograr un cuerpo pedagógico sostenible de calidad”, asegura.

Mientras que, Fernanda Domínguez, comenta que los cambios constantes en materia política, los ajustes o modificaciones a las leyes, generan incertidumbre entre los docentes del país.

“Desde 2012 a 2017 que fue el cambio de la reforma, luego se revierte en 2019, llega la pandemia, luego se cancela el programa de escuelas a tiempo completo, se publica el nuevo plan de estudios, empieza la capacitación docente en este nuevo plan de estudios, y ahora se quiere retomar con mayor intensidad las matemáticas, ciencias, tecnologías, que se había quedado pausado en el sexenio anterior, no sabemos si eso va a tener otro cambio y nuevas capacitaciones, eso no da estabilidad”, destaca.

Retos para los profesores

Nidia Chávez indica que las escuelas que cuentan con menos oportunidades, el docente tiene un rol importante al buscar habilidades de resiliencia, maneras de salir adelante con clases donde necesariamente no hay tecnología dura.

“Un reto son las matemáticas. Los docentes en el país tienen un reto grandísimo frente a las habilidades numéricas que son esenciales para la inserción de las personas en la sociedad actual, y que son determinantes para las trayectorias educativas. Pero el docente tiene que seguir desarrollando y conociendo metodologías de innovación educativa que les permitan transmitir estas competencias matemáticas”, concluye.