"Cobro el aguinaldo y renuncio": La cruda realidad detrás de la tendencia en redes sociales

Llegó la fecha en que se escucha sin parar el famoso “nada más llega el aguinaldo y me voy”, y aunque muchos colaboradores no lo cumplen, ¿qué debería decirles esto a las empresas?

Si bien los cierres de año suelen estar caracterizados por recortes de personal debido a las contrataciones temporales para el periodo de mayor venta, ¿qué pasa cuando la situación es al revés, cuando el trabajador toma la decisión de irse para encontrar nuevos rumbos laborales, sólo que antes de comunicar la decisión espera a que llegue esta gratificación anual?, ¿qué hay detrás de esta determinación?

Para Ivonne Borden, especialista en desarrollo organizacional y capacitación estratégica, la época de fin de año no sólo está llena de festividad, es también de reflexión y toma de decisiones personales, sociales y, por supuesto, laborales.

La manera en que los trabajadores soportan un ambiente hostil de trabajo es pensando que pronto recibirán el aguinaldo, y esperan un poco más sólo para que les llegue completo.

“La realidad es que cuando estamos trabajando toleramos diferentes situaciones, no porque nos guste, no porque estemos de acuerdo, sino evidentemente por necesidad. Y no lo justifico, pero sabemos que, en el mundo laboral sí, por dinámicas en algunas empresas muy hostiles, muy desagradables, y la gente no está ahí porque no se dé cuenta, porque le guste, sino porque hay necesidades”, comenta.

Y esto se ve reflejado en una encuesta de OCC, en donde se establece que para 77% de los trabajadores el principal motivo para no renunciar a un empleo en el que ya no quiere estar es por situaciones financieras.

Aunque las empresas deberían tomarse el tiempo para analizar qué sucede, por qué los colaboradores abandonan en estas fechas el trabajo, la especialista considera que son pocas las que lo hacen.

“No todas las empresas aceptan que tienen un área de oportunidad. Uno de los síntomas que las empresas deberían tomar en cuenta, considero, es justo este momento de diciembre-enero, cuánto de su talento realmente se va”, refiere.

Considera que esta época también es un buen momento para medir cómo están las empresas internamente, porque al final la renuncia es un síntoma de algo. “La gente no renuncia cuando pasa su carta, sino mucho tiempo antes, es cuando hablamos de la renuncia silenciosa”.

A los colaboradores, la especialista les dice que es un buen momento para cerrar ciclos, eso no necesariamente significa salir de la empresa, se trata más bien de evaluar bien antes de tomar cualquier decisión.

“Pero siempre ten presente tus no negociables que son tu seguridad, tu salud física, mental y tu dignidad”, advierte.

Las empresas deben blindar a su talento

De acuerdo con el Market Research 2025 de Pandapé, en México y Latinoamérica, siete de cada 10 trabajadores busca cambiar de empleo, mientras que más de la mitad de las empresas enfrenta la escasez de talento como su mayor desafío.

En ese sentido, Gerardo Macías, socio de DHR Global, asegura que sí ha visto una tendencia donde los colaboradores deciden dejar las empresas después de recibir su aguinaldo y gratificaciones anuales.

Dice que es por esta razón que las empresas deben blindar a su talento. “No deben esperar a que explote la bomba y le renuncie todo un departamento porque no les pagaban bien o no los trataban bien”.

Advierte que es necesario que las organizaciones tengan más escucha activa, que estén conscientes de lo que su gente necesita, desde el sueldo, en ambiente laboral, en salud financiera para tener una jubilación con calidad de vida.

Lo peor que puede pasar, asegura, es que las empresas esperen a que la persona llegue con una oferta que tal vez sí o tal vez no se podrá contraofertar.

Y es que no se trata sólo de contratar a alguien más, porque eso también implica costos. Según Gallup, la rotación de personal puede costar a una empresa hasta 150% del salario anual del empleado que se va, considerando los gastos de reclutamiento, entrenamiento y la disminución temporal de productividad en el equipo.

“Debes estar consciente de lo que necesita tu gente, de estar motivados, y sin duda, más que nunca estar consciente de los tabulares de sueldos, porque actualmente hay mucha competencia”, sugiere el especialista en talento.