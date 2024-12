La Taberna del León: 30 años de sabores que cuentan la historia de Mónica Patiño

Hay restaurantes que son más que lugares para comer; son espacios donde se entretejen memorias, encuentros y sabores que perduran. Ese es el caso de La Taberna del León, un ícono de la gastronomía mexicana que celebra 30 años bajo la dirección de Mónica Patiño, una chef cuya trayectoria y sensibilidad han marcado un antes y un después en la cocina del país. Con motivo de este aniversario, la chef Patiño presenta Taberna del León. Todo surge de la mente y aquí está plasmado, un libro que condensa tres décadas de historias, reflexiones y recetas, y que, en palabras de su autora, “transmite lo que es la taberna y el arte que hay atrás”.

Mónica Patiño es arquitecta de experiencias gastronómicas. Su formación en prestigiosas instituciones como L’Ecole de Cuisine La Varenne y Lenôtre en Francia, así como en la Royal Thai School of Culinary Arts en Bangkok, le dio las herramientas para explorar los sabores del mundo. Pero su visión siempre ha sido clara: enaltecer la cocina como un puente entre el pasado y el presente.

Un espacio con alma propia

La Taberna del León abrió sus puertas en 1994 en una antigua casa de estilo europeo al sur de la Ciudad de México. Este espacio no solo destaca por su arquitectura y su cálida terraza, sino por la atmósfera que Patiño ha creado. En su cocina, junto al chef francés Corentín Bertrand, quien describe su colaboración como "una danza" que refleja tanto su formación en cocinas internacionales como la visión de la chef, la tradición y la modernidad coexisten de forma natural.

30 años de La Taberna del León.JOSÉ RAMÓN CAGIGAS

El restaurante se ha convertido en un punto de encuentro intergeneracional. "Clientes que estuvieron al principio ahora traen a sus nietos. La taberna es casa suya, y las puertas están siempre abiertas", segura la chef Mónica Patiño. Esa apertura, tanto literal como simbólica, ha sido el eje que define el espíritu del lugar.

En 1978, inauguró el primer capítulo de esta historia en Valle de Bravo, con una versión inicial de La Taberna del León. Desde entonces, su carrera ha sido un constante ejercicio de evolución: desde la apertura de La Gavia hasta proyectos que resonaron en la Ciudad de México como Bolívar 12, MP Café + Bistró, Naos, y más recientemente, Delirio y Casa Virginia en la colonia Roma.

El libro: una obra de colaboración y creatividad

Mónica Patiño cocinando.Especial

El libro Taberna del León. Todo surge de la mente y aquí está plasmado no es solo una recopilación de recetas, sino una narrativa visual y emocional que celebra tres décadas de historia. La chef describe el proceso como algo casi mágico.

"Carlos Gerber, quien es un gran intenso y es mi gran promotor, -ya había trabajado yo con él en otra editorial, hicimos el libro de Sabores, segunda edición, El regreso al origen- me estuvo buscando para hacer otro libro. Y me dijo: Mónica, vamos a hacer otro libro. Y en eso yo estaba ya en Italia, muy romántica, con mi libro que estamos fotografiando con Nacho Urquiza, En casa se cocina así. Entonces le dije, ya no tengo más en la mente. ¿Qué puedo hacer? Y me dice, “¿y por qué no hacemos el de La Taberna?” Y cuando me dijo eso, todo se alineó".

Desde la elección de Ana Hop como fotógrafa hasta la incorporación de Pedro García en el diseño gráfico, cada paso fue cuidado al detalle. Para Mónica, el diseño era esencial: "Si un libro no está bien diseñado y no es congruente, aunque haya buenas recetas, aunque haya buenas fotografías, se cae". El resultado es una obra que no solo documenta recetas, sino que evoca la esencia del restaurante a través de imágenes que juegan con colores y texturas, organizadas en un flujo cromático que seduce los sentidos.

Visión que evoluciona

Así, La Taberna del León no se queda en el pasado; su historia es también una invitación al futuro. Este aniversario marca el lanzamiento de Bistró 44, un nuevo restaurante en Polanco que promete llevar la visión de Mónica Patiño y Corentín Bertrand a nuevas audiencias y reinventarse sin perder su esencia.

Como ella misma expresa: "La taberna es su casa, y las puertas están siempre abiertas”. Este espíritu de apertura y generosidad se refleja tanto en el restaurante como en las páginas de su libro, el cual está disponible por $849 MXN en librerías, así como en el propio restaurante.

Si quieres visitar La Taberna del León:

Dirección: Antonio Plaza Altamirano 46, Cañada 2da Secc, 01090 Ciudad de México.

Cheque promedio: 1,000.00 MXN.