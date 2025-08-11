Salsa y ¡azúcar! Cuando la música se come y la comida se baila

En español, pocas palabras son tan sabrosas como “salsa”. Puede ser la mezcla de chiles, jitomate y especias que despierta cualquier plato… o el género musical que incendia pistas de baile en todo el mundo. Ambas comparten esencia: picantes, complejas, resultado de fusiones culturales y hechas para disfrutarse en comunidad.

La historia del término musical está llena de versiones, pero la más aceptada es que “salsa” surgió como una metáfora culinaria para describir una música “condimentada” con muchos ingredientes: ritmos afrocubanos como el son, el mambo, la guaracha y el cha-cha-chá, mezclados con influencias del jazz, el soul y el R&B.

En la década de 1970, Johnny Pacheco y Fania Records buscaban un nombre que pudiera unificar bajo una misma marca a músicos de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Venezuela, que ya tocaban estilos afines pero que fuera de sus comunidades eran difíciles de identificar. El público internacional no tenía un concepto claro de “música cubana” y, en Europa, se pedía un término más directo y comercial.

SalsaFreepik

La leyenda cuenta que, en una fiesta en Miami, la energía de la música hizo que alguien gritara “¡Salsa!”, como si fuera un llamado a condimentar aún más el ambiente. Pacheco adoptó la palabra y la convirtió en estrategia: igual que una salsa en la cocina, esta música era una mezcla explosiva de ingredientes, capaz de adaptarse y conquistar cualquier paladar musical.

No todos aceptaron el término sin debate. Músicos como Tito Puente insistieron en que no existía un género nuevo llamado “salsa”, sino que se trataba de música cubana con otro nombre. Aun así, el rebranding funcionó: “salsa” se convirtió en una etiqueta global que simplificaba la venta, derribaba fronteras lingüísticas y, como en la cocina, invitaba a todos a probar.

El paladar que escucha

La conexión entre música y sabor no es solo poética: la neurogastronomía demuestra que lo que oímos influye en lo que probamos. El investigador Charles Spence, desde la Universidad de Oxford, comprobó que el chocolate sabe más dulce con melodías suaves y más amargo con sonidos ásperos.

Bailar salsaFreepik

Algunos chefs aprovechan estos hallazgos para crear “bandas sonoras culinarias” que afinan cada bocado, y hasta se abre la puerta a reducir azúcar en postres sin sacrificar dulzor… solo cambiando la música. La ciencia confirma lo que la intuición en nuestras cocinas ya sabía: el oído también tiene paladar.

Azúcar: el grito que endulzó el mundo

En 1964, en un café cubano en Miami, un camarero preguntó a Celia Cruz si quería café con o sin azúcar. La respuesta fue clara: “¡Con azúcar!”. Ese instante se convirtió en su grito de guerra en cada concierto, un conjuro de alegría que recorrió el planeta.

Pero el azúcar en el Caribe tiene historia: es ingrediente de postres y celebraciones, pero también símbolo de esclavitud, plantaciones y resistencia cultural. En la santería, Oshun recibe miel como ofrenda para atraer amor y equilibrio. Celia, con raíces africanas y fe católica, transformó esa palabra en un estandarte de identidad, dulzura y orgullo.

Un idioma que se mastica y se baila

En la música latina, “tener sabor” es transmitir autenticidad; “picante” significa energía; “dulce”, ternura; “fresco”, innovación. Chefs y músicos comparten la habilidad de orquestar elementos para emocionar: uno mezcla aromas y texturas, otro timbres y ritmos.

Una canción puede sentirse cremosa; un plato puede sonar crujiente. Este lenguaje compartido está tan arraigado que las metáforas culinarias en la música son parte inseparable de su ADN cultural. La cocina y la música, en este contexto, no solo se parecen: hablan el mismo idioma.