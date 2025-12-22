Lectura1:00 min
Receta de Wellington de salmón, el plato elegante para la cena de Navidad
Un Wellington de salmón perfecto para Navidad: elegante, festivo y más ligero, ideal para compartir.
En la mesa de Navidad hay platillos que se sienten especiales desde que llegan al centro, y el Wellington es uno de ellos. Esta versión con salmón se ha convertido en una favorita de diciembre porque es elegante, festiva y más ligera que las versiones tradicionales, sin perder ese efecto “wow” que todos esperan al momento de servir.
El salmón encaja perfecto con el espíritu navideño: es un ingrediente que se asocia con celebración, reuniones largas y platillos que se comparten. Envuelto en hojaldre dorado, acompañado de una capa aromática de champiñones y hierbas, se transforma en un plato que todo mundo quiere probar y que rara vez deja sobras.
Te puede interesar
Además, es una excelente opción para quienes buscan variar el menú de Navidad sin romper con la tradición de un platillo central espectacular. Funciona igual de bien en una cena formal que en una comida familiar, y se lleva de maravilla con guarniciones clásicas de temporada.
- 1 lomo grande de salmón sin piel (900 g–1 kg)
- 400 g de champiñones blancos o cremini
- 1 chalota o 1/4 de cebolla
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 2 ramitas de eneldo o tomillo fresco
- 8–10 rebanadas de espinaca baby o 6–8 de jamón serrano (opcional)
- 1 lámina grande de hojaldre
- 1 huevo (para barnizar)
- Sal y pimienta al gusto
- Ralladura de 1 limón (opcional)
Preparación
- Prepara el salmón
- Seca bien el salmón con papel de cocina. Salpimienta y, si lo deseas, añade un poco de ralladura de limón. Reserva en refrigeración mientras preparas el relleno.
Haz el duxelle
- Pica finamente los champiñones, la chalota y el ajo. Sofríe con la mantequilla y el aceite a fuego medio hasta que se evapore completamente el líquido. Agrega el eneldo o tomillo, ajusta de sal y pimienta y deja enfriar por completo. Debe quedar seco.
Arma la base
- Coloca papel film sobre la mesa. Acomoda una capa de espinaca baby o jamón serrano ligeramente encimada. Extiende encima el duxelle frío. Coloca el salmón al centro y envuélvelo firmemente con ayuda del film. Refrigera 20 minutos para que tome forma.
Envuelve en hojaldre
- Extiende el hojaldre. Retira el film del salmón y colócalo al centro. Envuelve sellando bien las orillas. Coloca la unión hacia abajo y barniza con huevo batido.
Hornea
- Precalienta el horno a 190 °C. Hornea durante 30–35 minutos, o hasta que el hojaldre esté bien dorado y el salmón esté jugoso por dentro. Deja reposar 5–8 minutos antes de cortar.
Sirve
- Rebana con cuidado y sirve al centro de la mesa. Acompaña con puré de papa, ensalada verde o verduras asadas.