¿Por qué el bolillo es el pan más popular de México? y cómo prepararlo en casa

No es un simple pan blanco; es el vehículo de la gastronomía nacional. Sin él, no hay tortas, no hay molletes y los guisados se quedan huérfanos en el plato. Es democrático, noble y, dicen las abuelas, hasta medicinal cuando el susto nos roba el aliento.

Pero detrás de esa corteza dorada hay una historia que mezcla virreyes, soldados franceses y una curiosa jerga de panaderos que ha sobrevivido siglos.

De la corte de Maximiliano a la mesa de todos

Aunque sentimos el bolillo tan nuestro como el chile, su ADN es mestizo. El trigo llegó con los españoles, sí, pero esa técnica de miga suave y corteza crocante tiene un acento francés innegable.

La historia nos lleva al siglo XIX, a la cocina de Camille Pirotte, un panadero de las tropas francesas en Guadalajara. La leyenda cuenta que, al no encontrar la levadura a la que estaba acostumbrado, Pirotte tuvo que improvisar con fermentos naturales y reposos largos. El resultado fue el "birote" —una deformación tapatía de su apellido—, el ancestro directo de nuestro bolillo. Con el tiempo, la receta viajó al centro del país, se acortó, se suavizó y conquistó las panaderías de la capital.

Bolillo

El secreto del nombre: entre encajes y prisas

¿Alguna vez te has preguntado por qué se llama así? La respuesta no está en la cocina, sino en el costurero.

El nombre viene de los "bolillos", unos palitos de madera alargados y con cabecita redonda que las mujeres usaban para tejer encajes sobre almohadillas. La forma del pan, con su pancita al centro y sus nudos en los extremos, era idéntica a esas herramientas de costura.

Pero la magia del lenguaje no paró ahí. En el gremio panadero, esa palabra cobró vida propia con la expresión "hilar bolillo". Y no, no se referían a tejer. En el calor de los obradores, "hilar bolillo" significa trabajar con ritmo y fluidez. Se dice cuando el pan sale del horno y se vende tan rápido que no toca el estante frío. Es la danza de la frescura: sacar charola tras charola para que el cliente siempre se lleve el pan caliente. Una metáfora preciosa sobre el oficio y la venta constante.

¿Por qué lo amamos tanto?

El bolillo triunfa porque es el lienzo perfecto. No es dulce, no es salado; es neutral. Su estructura es ingeniería pura: esa corteza firme es la única capaz de aguantar la humedad de un tamal verde o la salsa de unos chilaquiles sin desbaratarse en las manos.

Y claro, está el mito del susto. No es solo fe; hay algo de verdad en la química. Comer un bolillo ayuda a asentar el estómago, recogiendo los jugos gástricos que soltamos por el estrés y estabilizando el azúcar. Es un abrazo en forma de carbohidrato.