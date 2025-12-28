Buscar
Receta de costillas de cerdo al horno para Año Nuevo, glaseado y brillo perfecto en la mesa

En la cena del 31, las costillas de cerdo son una apuesta segura: jugosas y con una presencia que impone sin complicarse. La magia está en el ritmo lento del horno y un glaseado final que las vuelve festivas.

Miriam Lira

El 31 de diciembre la mesa se mueve en otra frecuencia: se cocina para una noche que no termina cuando llega el plato fuerte, sino cuando el calendario cambia. Por eso, la proteína principal debe entender el ritmo: sostener la conversación, sobrevivir a los brindis y seguir siendo apetecible cuando ya pasó la medianoche. 

Las costillas de cerdo —grasas suaves, carne que cede y aroma cálido— cumplen con esa misión. No necesitan una gran puesta en escena ni atención constante. Se hornean mientras la casa se alista, mientras los invitados llegan y mientras los deseos se escriben mentalmente. 

Más allá de su presencia en parrillas o fines de semana, su lugar en la cena festiva responde a lógica pura: rinden bien, son más accesibles que otras proteínas y mejoran con el tiempo. 

Tiempo, calor y paciencia: la técnica detrás

Las costillas son una negociación con el horno, no un acto inmediato. Aquí manda el tiempo: baja temperatura para suavizar la fibra, aluminio para mantener humedad y un barniz final para celebrar con brillo.

 Costillas de cerdo al horno (4–6 porciones)

 Ingredientes:

– 1 rack de costillas de cerdo (1.5–2 kg)

– 4 dientes de ajo picados

– 2 cdas mostaza amarilla o Dijon

– ½ taza jugo de naranja o mandarina

– 3 cdas miel, azúcar mascabado o piloncillo líquido

– 2 cdas salsa de soya

– 1 cdita chile seco molido (opcional)

– Sal y pimienta

– 1 cebolla en trozos grandes

– Papel aluminio

Preparación:

Mezclar ajo, mostaza, jugo cítrico, miel, salsa de soya, chile, sal y pimienta. Cubrir las costillas y refrigerar mínimo 6 horas (ideal: 10–12).

Precalentar el horno a 160 °C. Colocar costillas en una charola con cebolla y parte del adobo.

Cubrir con aluminio y hornear 2.5 horas.

Destapar, aumentar la temperatura a 200 °C y barnizar con miel o jugo de la charola. Hornear 15–20 minutos, hasta obtener brillo y bordes ligeramente caramelizados.

Cómo servir en la mesa del 31

Este no es un corte que exige ceremonia. Se porciona con un solo movimiento y está diseñado para distintas intensidades de la noche:

– como centro de mesa previo a las uvas,

– para quienes comen de pie con una copa en mano,

– o para los que llegan cuando el reloj ya marcó el nuevo año.

Para acompañar, funcionan contrastes simples:

– puré de papa o camote,

– arroz blanco,

– pan,

– ensalada navideña.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

