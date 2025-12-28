Receta de costillas de cerdo al horno para Año Nuevo, glaseado y brillo perfecto en la mesa

El 31 de diciembre la mesa se mueve en otra frecuencia: se cocina para una noche que no termina cuando llega el plato fuerte, sino cuando el calendario cambia. Por eso, la proteína principal debe entender el ritmo: sostener la conversación, sobrevivir a los brindis y seguir siendo apetecible cuando ya pasó la medianoche.

Las costillas de cerdo —grasas suaves, carne que cede y aroma cálido— cumplen con esa misión. No necesitan una gran puesta en escena ni atención constante. Se hornean mientras la casa se alista, mientras los invitados llegan y mientras los deseos se escriben mentalmente.

Más allá de su presencia en parrillas o fines de semana, su lugar en la cena festiva responde a lógica pura: rinden bien, son más accesibles que otras proteínas y mejoran con el tiempo.

Tiempo, calor y paciencia: la técnica detrás

Las costillas son una negociación con el horno, no un acto inmediato. Aquí manda el tiempo: baja temperatura para suavizar la fibra, aluminio para mantener humedad y un barniz final para celebrar con brillo.