Industria restaurantera en México cerrará 2025 con un crecimiento del 2%

La industria restaurantera cerrará 2025 con un crecimiento moderado de 2%, luego de un año marcado por el aumento en costos operativos, alta rotación laboral e impactos regionales por inseguridad. Diciembre será clave para amortiguar un año que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) define como de resistencia.

La industria restaurantera en México llega al cierre de 2025 tras un año complejo, presionado por el encarecimiento de los costos y una operación cada vez más ajustada. En exclusiva para Bistronomie Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de la Canirac, señaló que el año estuvo lejos de ser expansivo y se convirtió en un periodo de resistencia para miles de negocios.

“Sí, fue un año de resistencia para la industria restaurantera”, reconoce. A lo largo de 2025, los restaurantes enfrentaron incrementos constantes en insumos, energía, renta y logística, además del alza en productos de la canasta básica, factores que redujeron de forma directa los márgenes de ganancia.

La presión no fue menor. “Los márgenes con los que hoy en día operan los negocios son más reducidos”, señala Ramírez, una situación que golpeó con mayor fuerza a los micro y pequeños restaurantes, que cuentan con menor capacidad financiera para absorber los incrementos.

Claudia Ramírez del PalacioCortesía

A este escenario se sumó uno de los principales dolores estructurales del sector: la rotación de personal. “La alta rotación eleva mucho los costos de reclutamiento y capacitación y afecta la continuidad operativa”, explica la presidenta ejecutiva de Canirac, especialmente en negocios de menor escala.

El contexto regional también jugó en contra. En algunos estados, la inseguridad obligó a modificar la operación diaria de los restaurantes. “Afecta mucho, por ejemplo, horarios, restaurantes cerrados en la operación que tuvieron que rediseñar sus negocios”, apunta Ramírez, al referirse a lo ocurrido en ciudades como Culiacán y Villahermosa.

Pese a este entorno adverso, el cierre de año trae un respiro. Canirac estima que diciembre registre un repunte en ventas de entre 10% y 12%, impulsado por la temporada decembrina y el consumo asociado a celebraciones y reuniones.

RestaurantesDrazen Zigic

Ese impulso permitiría que la industria cierre 2025 con un crecimiento aproximado de 2% respecto al año anterior. Un resultado modesto, pero relevante, luego de un año donde el objetivo principal no fue crecer, sino mantenerse a flote.

“El reto fue aguantar la presión”, resume el panorama. Para la industria restaurantera, el cierre de 2025 confirma una realidad clara: operar cuesta más, el margen es menor y la rentabilidad exige cada vez mayor eficiencia.