Cómo hacer pierna de cerdo al horno para Año Nuevo, receta fácil y claves para que quede jugosa
La pierna al horno es el centro de muchas mesas de Año Nuevo: un platillo que celebra el cierre de ciclo con abundancia y sabor. Su secreto está en el marinado previo y un horneado paciente que permita jugos, brillo y carácter.
La noche del 31 de diciembre no se cocina igual que el 24. Es una celebración más tardía, energética y simbólica: despedir lo que se va y recibir lo que llega. Mientras la sidra se enfría y la música sube, la cocina necesita un platillo que sostenga la madrugada, que alimente a muchos sin exigir presencia constante frente al horno. La pierna al horno cumple esa función: se prepara un día antes, se hornea sin prisa y espera en su propio jugo a que la cuenta regresiva encuentre a todos alrededor de la mesa.
La clave: el marinado empieza antes de que el año termine
Una pierna memorable no comienza a las 6 p. m. del 31. Se construye desde el día anterior, cuando la carne se impregna de cítricos, mostaza, vino y especias. Ese reposo largo es el que vuelve la carne húmeda y perfumada.
Marinado base sugerido:
Ajo picado, mostaza, jugo de naranja o mandarina, vino blanco o cerveza, orégano, pimienta, sal y miel o azúcar mascabado para promover caramelización.
Cubrir y refrigerar de 10 a 12 horas.
Ingredientes (8–12 porciones):
– 1 pierna de cerdo (3–4 kg)
– 6 dientes de ajo picados
– ¼ taza mostaza
– 1 taza jugo de naranja o mandarina
– ½ taza vino blanco o cerveza
– 2 cdas miel o azúcar mascabado
– 1 cda orégano seco
– 1 cdita pimienta negra
– 1 cdita sal
– 1 cebolla fileteada
– 2 hojas de laurel (opcional)
Preparación:
Mezclar ajo, mostaza, jugo de naranja, vino, miel, orégano, pimienta y sal.
Bañar la pierna con el marinado, cubrir y refrigerar 10–12 horas.
Precalentar el horno a 180 °C. Colocar en charola con la cebolla y un poco del marinado.
Hornear 2.5–3 horas, bañando la carne cada 20–25 minutos con los jugos.
Para un acabado brillante y festivo, subir a 200 °C los últimos 10 minutos o usar gratinado breve.
Cómo lograr que quede jugosa (y resista la madrugada)
– Mantener líquido en la charola: jugo cítrico o caldo.
– Cubrir con aluminio los primeros 90 minutos para evitar resequedad.
– No pinchar durante el horneado: conserva jugos.
– Dejar reposar 15 minutos antes de cortar: fija humedad y textura.
Y al día siguiente, cuando la resaca pide sencillez:
– Tortas con mostaza y jugo de la charola
– Tacos suaves de pierna recalentada
– Sandwich del 1 de enero con pan tostado, cilantro y limón