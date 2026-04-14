Sartenes de acero inoxidable ¿Por qué están regresando a la cocina y qué pasa con el teflón?

Durante años, el sartén antiadherente prometió una cocina sin esfuerzo: huevo que resbala, pescado que no se rompe, limpieza rápida y poca grasa. Pero esa comodidad empezó a mostrar su costo. No necesariamente porque todo sartén de teflón sea peligroso por sí mismo, sino porque su seguridad depende de algo que en la cocina diaria casi nunca se controla con precisión: la temperatura, el desgaste y el uso correcto.

Por eso el acero inoxidable está regresando. Un buen sartén de acero no se pela, no pierde recubrimiento y puede durar años si se cuida bien. También cambia la manera de cocinar: exige precalentar, secar los alimentos, regular el fuego y entender cuándo una proteína ya formó costra suficiente para despegarse sola.

El problema no es el teflón, sino cómo se usa

La mayoría de los sartenes antiadherentes tradicionales están hechos con PTFE, el polímero conocido comercialmente como teflón y muchos recubrimientos antiadherentes pertenecen al grupo de sustancias PFAS y recomienda no precalentar estos utensilios vacíos ni usarlos a fuego alto, especialmente por arriba de 260 °C.

Cómo usar bien las sartenesFreepik

El riesgo aumenta cuando el sartén se sobrecalienta, se raya, se desprende o se usa con utensilios metálicos. En esas condiciones, el recubrimiento puede degradarse y liberar vapores irritantes. La EFSA también señala que los PFAS pueden migrar desde recubrimientos antiadherentes y empaques hacia los alimentos, aunque su contribución suele ser menor frente a otras fuentes de exposición.

Esto no significa que todo sartén antiadherente deba tirarse de inmediato, pero sí que su vida útil es limitada. Cuando la superficie ya está rayada, opaca, levantada o pegajosa, deja de ser una herramienta confiable.

El acero inoxidable pide técnica, pero devuelve sabor

El acero inoxidable no es antiadherente por naturaleza. Su virtud está en otra parte: permite sellar carnes, dorar verduras, levantar fondos de cocción y construir sabor desde lo que se pega ligeramente al fondo. Ahí nacen salsas, jugos reducidos y costras que un antiadherente difícilmente logra con la misma profundidad.

También es más resistente al calor alto. Mientras el teflón exige moderación, el acero permite trabajar con temperaturas más intensas, siempre que se use con grasa suficiente y alimentos bien secos. Para cocinar pollo, pescado firme, bisteces, champiñones, cebolla, espárragos o papas, su desempeño puede ser superior. Cómo usarlo sin que todo se pegue

Satén de tefón o de acero inoxidable, esa es la cuestiónCortesía

Pregunta del millón: Cómo usarlo sin que todo se pegue

El secreto no está en llenar el sartén de aceite, sino en respetar el proceso. Primero se calienta el acero vacío a fuego medio; después se añade aceite y, cuando brilla, entra el alimento. Si se intenta mover demasiado pronto, se pega. Si se espera a que forme costra, se libera casi solo.

También importa no saturar la superficie. Demasiada comida baja la temperatura, suelta agua y en lugar de dorar, cuece. El acero premia la paciencia: menos movimiento, más contacto, mejor resultado.

¿Hay que eliminar los antiadherentes?

No necesariamente. Un antiadherente en buen estado puede seguir siendo útil para huevos, crepas o preparaciones delicadas, siempre que no se use a fuego alto, no se precaliente vacío y se lave sin abrasivos. Consumer Reports advierte que no siempre se puede confiar del todo en etiquetas como "libre de PFOA" o "no tóxico", por lo que conviene revisar materiales, uso recomendado y estado real del sartén.

La decisión más sensata no es satanizar un material ni romantizar otro. Es entender qué herramienta conviene para cada cocción. El acero inoxidable no promete facilidad instantánea; promete control, duración y una relación más consciente con el fuego.

Sartenes de teflónSARAWUT SUKSAO

¿El teflón es malo para la salud?

El teflón no es necesariamente dañino si el sartén está en buen estado y se usa a fuego bajo o medio; el problema aparece cuando el recubrimiento se raya, se desprende o se sobrecalienta. A temperaturas muy altas, especialmente si se deja vacío sobre la estufa, el antiadherente puede degradarse y liberar vapores irritantes. Por eso, más que generar alarma, la recomendación es usarlo con cuidado, evitar utensilios metálicos, no tallarlo con fibras abrasivas y cambiarlo cuando la superficie esté dañada. El acero inoxidable, en cambio, no tiene recubrimiento que se desprenda, por eso suele considerarse una opción más durable y estable para cocinar diario.